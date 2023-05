Sayona publie son rapport ESG 2022 : Engagée pour un avenir durable

MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - C'est dans le cadre de la conférence La prise en compte des facteurs ESG, une garantie de création de valeur durable pour vos investisseurs et votre entreprise, présentée lors du congrès annuel de l'ICM et offerte par Mme Cindy Valence, vice-présidente exécutive et Cheffe de la direction au développement durable que Sayona a annoncé la publication de son rapport ESG 2022. Le Congrès de l'ICM qui se tient du 30 avril au 3 mai à Montréal, sous le thème Instaurer la confiance pour décarboniser le monde, est l'un des plus importants événements du secteur minier au Canada. L'occasion était donc privilégiée pour l'entreprise de présenter ce rapport qui reflète l'engagement continu de Sayona en matière de responsabilité sociale et sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes. Il témoigne de l'importance particulière qu'accorde Sayona aux enjeux qui touchent l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) et que l'entreprise peut répondre aux exigences les plus grandes en la matière.

L'année 2022 a été riche en développement et en nouvelles acquisitions chez Sayona qui a atteint plusieurs jalons, comme l'embauche de plus d'une centaine d'employés, des améliorations de l'usine et le démarrage des opérations minières au Complexe Lithium Amérique du Nord. Ces réalisations ont permis à Sayona de réitérer son engagement envers ses employés et les communautés d'accueils, en prenant des mesures concrètes pour créer un avenir durable.

Le rapport ESG 2022 démontre fièrement que les actions qu'entreprend Sayona reflètent son engagement en matière de responsabilité sociale, et qu'elles se traduisent par une volonté de minimiser l'impact environnemental de ses activités et d'offrir des retombées tangibles à ses communautés d'accueil. Tout au long de l'année, Sayona s'est engagée activement au sein des localités des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et d'Eeyou Istchee Baie-James et a travaillé conjointement avec les Premières Nations afin de contribuer à de nombreux projets qui ont des retombées positives dans les communautés. En effet, plusieurs projets ont été lancés afin de contribuer à plusieurs causes sélectionnées en adéquation avec les valeurs de l'entreprise.

Sayona vise à s'impliquer dans plusieurs étapes de la chaîne de valeur des batteries pour les véhicules électriques au Québec et elle se positionne désormais comme un acteur majeur dans le développement d'un pôle de lithium en Amérique du Nord. Elle assure les trois premières étapes de la chaîne de fabrication du lithium, de l'exploration à la première transformation avec l'engagement de réaliser la seconde transformation au Québec d'ici les cinq prochaines années. L'entreprise continue de progresser vers une gestion plus durable de ses activités avec, au cœur de ses préoccupations, la volonté de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour atteindre des objectifs communs.

En 2022, Sayona a :

Investi 73,7 M$ en retombées locales dans les régions d'Abitibi-Témiscamingue et en Eeyou-Istchee Baie-James grâce à la politique d'achat local qui favorise les entreprises de biens et de services à proximité de ses opérations.

Engendré plus de 3600 heures travaillées par des employés issus des Premières Nations au Complexe Lithium Amérique du Nord. D'ailleurs, Sayona s'assure d'afficher les postes dans les communautés autochtones, en plus de valoriser l'embauche de femmes et de personnes issues des minorités visibles.

Créé un comité de développement social et économique en collaboration avec les communautés Anishnabe en Abitibi-Témiscamingue et Cries en Eeyou Istchee Baie-James dans le but de maximiser les opportunités socioéconomiques des communautés et par le fait même, développer et solidifier des relations mutuellement respectueuses avec les Premières Nations.

« Nous sommes fiers des réalisations de l'année 2022 qui témoignent de notre engagement envers la responsabilité sociale de notre entreprise et dans notre capacité à gérer les enjeux en lien avec l'environnement, la société et la gouvernance. Nos valeurs se traduisent en un engagement ferme envers les communautés. Nous continuerons à jouer ce rôle de premier plan et à faire progresser cet engagement. L'étroite collaboration avec nos employés, nos communautés d'accueils et toutes les parties prenantes est essentielle à notre réussite et à l'atteinte de nos objectifs communs », a déclaré Cindy Valence, vice-présidente exécutive et Cheffe de la direction au développement durable chez Sayona.

Le rapport ESG 2022 de Sayona est accessible sur le site Web de la société, disponible à l'adresse suivante : https://www.sayona.ca/wp-content/uploads/2023/05/SAYONA-ESG-2022_VF.pdf

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]