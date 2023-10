SAYONA PUBLIE SON RAPPORT D'ACTIVITÉ TRIMESTRIEL POUR LA PÉRIODE DE JUILLET-SEPTEMBRE 2023

Faits saillants :

Le Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) enregistre un record de production trimestriel de concentré de spodumène totalisant 31 486 tonnes pour la période.





Les premières cargaisons de concentré de spodumène ont été expédiées. Elles représentent 48 211 tonnes et permettent de générer des revenus de 84,6 millions de dollars canadiens.





La campagne de forage sur le projet Moblan se poursuit et démontre une expansion significative des ressources.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium Sayona a publié son rapport d'activité pour le trimestre s'étant conclu le 30 septembre 2023. Il s'agit d'un trimestre significatif pour Sayona, puisque l'entreprise a enregistré ses premières ventes et expéditions du concentré de spodumène produit à LAN.

Gouvernance

Sayona a complété la deuxième phase du placement d'actions de 200 millions de dollars australiens annoncé lors du dernier rapport trimestriel. Les revenus bruts de ce placement d'action s'élevaient à 30,7 millions de dollars australiens en juillet.

Des changements sont également survenus sur le conseil d'administration. À la suite de la démission de M. Brett Lynch, M. James Brown a été nommé directeur exécutif et président-directeur général par intérim. M. Philip Lucas a également été nommé directeur non-exécutif par le conseil d'administration.

Opérations au Complexe Lithium Amérique du Nord et sur le Projet Moblan

La hausse de la cadence des opérations se poursuit à LAN et ce trimestre marque un record de production de concentré de spodumène à l'usine, totalisant 31 486 tonnes. Plusieurs projets sont actuellement en cours afin d'optimiser les activités et le débit de production de l'usine, dont la construction du dôme de minerai concassé et de l'installation de stockage des résidus.

Au cours de la période, Sayona a procédé aux premières expéditions du concentré de spodumène produit à LAN. Au total, 48 211 tonnes de concentré ont été vendues.

En ce qui concerne le projet Moblan, les résultats préliminaires de la campagne de forage ont été publiés en juillet 2023, démontrant une expansion de 750 mètres vers l'est des ressources qui composent le système de pegmatite « Sud ». La campagne de forage de 60 000 mètres devant se dérouler en 2023 est désormais complétée.

Développement durable et engagement communautaire

Au cours du trimestre, de nouvelles procédures opérationnelles environnementales ont été mises en œuvre à LAN, dont celles axées sur la gestion des produits pétroliers et le travail en milieu naturel. Pour renforcer davantage le cadre de conformité, une société externe a été engagée pour examiner toutes les activités de LAN afin d'évaluer leurs impacts sur l'environnement. L'évaluation de la certification ECOLOGO® pour l'exploration minière au Québec a été achevée au cours du trimestre. La mise en œuvre et l'audit des équipes d'exploration doivent débuter avant la fin de 2023.

Le processus d'évaluation environnementale s'est poursuivi pour le projet Authier Lithium au cours du trimestre. Les principales activités comprenaient la soumission de l'avis de projet requis aux autorités gouvernementales, la réception de la directive dans le registre d'évaluation environnementale et les consultations en cours sur les impacts environnementaux et sociaux associés au projet. Les consultations publiques sur l'avis de projet devraient être achevées en 2023, et les résultats seront inclus dans l'étude d'impact qui sera soumise au début de 2024.

Sayona a entrepris une tournée régionale de Eeyou Istchee Baie-James au cours du trimestre, afin de communiquer aux communautés de la région des informations et mises à jour sur les initiatives visant à améliorer les impacts sociaux et environnementaux du projet Moblan, ainsi que pour discuter des opportunités d'emploi et de contrat. Sayona a poursuivi son engagement avec les parties prenantes locales, y compris les communautés des Premières Nations, avec des réunions organisées par le biais de divers comités de développement environnemental et économique dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de Eeyou Istchee Baie James.

« Plusieurs évènements importants sont survenus pour Sayona au cours du dernier trimestre. Nous avons généré nos premiers revenus, tirés de la vente du concentré de spodumène produit au Complexe Lithium Amérique du Nord. Nous avons également poursuivi nos opérations d'exploration et de forage au Complexe et sur le territoire du projet Moblan, à Eeyou Istchee Baie-James. » a commenté Guy Belleau, chef de la direction de Sayona.

« La hausse de la cadence de production se poursuit au Complexe Lithium Amérique du Nord et notre équipe chargée des opérations multiplie les initiatives dans le but d'améliorer l'utilisation, le débit et le taux de récupération des installations. Ce processus d'amélioration continue est fondamental pour assurer la stabilité des opérations et pour faciliter l'atteinte de nos objectifs de production. »

Il ajoute : « Nous pouvons être fiers du travail accompli par toute l'équipe de Sayona au cours des derniers mois. Nos efforts se poursuivent dans le but de consolider notre position de leadership dans l'industrie du lithium au Québec et en Amérique du Nord. »

L'ensemble du rapport trimestriel peut être consulté au lien suivant :

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SYA/02732510.pdf

Les informations contenues dans ce rapport trimestriel réfèrent aux normes et obligations de Sayona Mining Limited envers l'Australian Securities Exchange et le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code). Les informations doivent être interprétées selon les obligations légales de la Société en Australie. Les montants exprimés en dollars canadiens (CAD) ont été convertis des montants exprimés en dollars australiens (AUS) selon le taux de change en vigueur de la Banque du Canada le 30 octobre 2023.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant le milliard de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Vice-président exécutive et Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]; Bianca Galimi, Gestionnaire des communications et relations avec le milieuC : (819) 856-3288, Courriel : [email protected]