SAYONA PUBLIE SON RAPPORT D'ACTIVITÉ TRIMESTRIEL POUR LA PÉRIODE AVRIL-JUIN 2023

Sayona poursuit la progression des opérations au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) avec pour résultat une production record de 29 610 tonnes de concentré de spodumène pour le trimestre. La production annuelle de concentré de spodumène s'élève à 33 120 tonnes, en avance sur le calendrier, à une teneur moyenne de 5,48 % de Li 2 O.





Publication de l'étude de faisabilité définitive de LAN combiné avec le Projet Authier, confirmant une valeur actualisée nette avant impôt à 2 milliards de dollars canadiens.





Finalisation d'une étude technique préliminaire positive pour la production de carbonate de lithium sur le site du Complexe Lithium Amérique du Nord.

LA MOTTE, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium Sayona a publié son rapport d'activité pour le trimestre s'étant conclu le 30 juin 2023. Il s'agit du premier trimestre qui prend en compte en entier les activités de LAN, dont le démarrage a eu lieu en mars 2023. Les principales informations contenues dans ce rapport sont résumées ci-bas.

Gouvernance

Au niveau de la gouvernance corporative, Sayona annonce un placement d'actions de 200 millions de dollars australiens au prix de 0,18 $AUS par action afin d'accélérer le développement des ressources en lithium du Québec. Les plans ont progressé pour entreprendre l'examen des pratiques de gouvernance d'entreprise, y compris l'établissement de comités de gouvernance clé et le recrutement d'administrateurs non exécutifs indépendants supplémentaires.

Opérations au Complexe Lithium Amérique du Nord

L'accélération de la cadence des opérations s'est poursuivie à LAN, avec une production de concentré de spodumène ayant augmenté de 26 100 tonnes par rapport au trimestre précédent. La teneur moyenne du concentré de spodumène obtenue pour le trimestre était conforme aux teneurs visées, tous les paramètres clés du concentré de spodumène étant conformes aux spécifications de prélèvement. En date du 30 juin 2023, Sayona a enregistré une production de 33 120 tonnes de concentré de spodumène.

Le taux de fréquence des accidents enregistrables pour le trimestre était de 5,11, aucun accident avec arrêt de travail n'ayant été enregistré au cours de la période de trois mois se terminant le 30 juin 2023. Avec l'augmentation rapide des employés et des entrepreneurs pour soutenir la croissance des opérations à LAN, Sayona a organisé des réunions fréquentes avec l'ensemble du personnel pour renforcer les meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité.

Développement durable et engagement communautaire

En mai 2023, Sayona a publié son rapport 2022 sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG). Ce rapport reflète l'engagement continu de Sayona en matière de responsabilité sociétale dans les régions où se déroulent ses activités. Au cours du trimestre, la société a continué à développer sa stratégie ESG en s'engageant auprès des communautés locales et des parties prenantes. En outre, Sayona a volontairement entamé le processus d'évaluation indépendante pour obtenir la certification ECOLOGO® pour l'exploration minière.

Sayona a poursuivi ses démarches de consultations auprès des communautés à Eeyou Itschee Baie-James et dans le territoire Cris au cours du trimestre. Ces consultations ont permis à la société de comprendre les questions relatives aux activités traditionnelles des communautés des Premières Nations sur le territoire, ainsi que les attentes à l'égard de Sayona et de ses activités.

Par ailleurs, en juin 2023, Sayona a envoyé un sondage électronique afin d'obtenir les commentaires des communautés d'accueil concernant l'étude d'impact environnemental du projet Authier, en Abitibi-Témiscamingue. L'enquête a permis d'obtenir des commentaires constructifs sur les dimensions à aborder dans l'étude d'impact environnemental d'Authier.

« Nous sommes heureux de partager que la hausse de cadence de la production au Complexe Lithium Amérique du Nord se déroule comme prévu et dépasse même nos attentes, avec une production record de concentré de spodumène au cours du trimestre. J'aimerais féliciter toute l'équipe de Sayona et les partenaires locaux qui ont rendu cela possible. Avec une première cargaison de concentré de spodumène ayant depuis été expédiée, nous en sommes à franchir les prochaines étapes pour amener tous nos projets à leur plein potentiel. » a commenté Guy Belleau, chef de la direction de Sayona.

« Ce trimestre aura également permis de démontrer la valeur et la rentabilité de nos projets, avec la publication d'une étude technique préliminaire positive sur la valeur d'une éventuelle activité de production de carbonate de lithium au Complexe et l'annonce des derniers résultats de forage qui démontre l'énorme potentiel du projet Moblan, un gisement stratégique pour le futur du Pôle Eeyou Istchee Baie-James de Sayona. »

Il ajoute : « Enfin, nous sommes fiers de réaliser d'obtenir ces résultats exceptionnels tout en favorisant l'engagement des communautés qui accueillent nos projets et en respectant les plus hautes normes en matière de développement durable, d'environnement. Nous sommes engagés à ce que ces standards demeurent au centre des facteurs qui guident nos actions. »

L'ensemble du rapport trimestriel peut être consulté au lien suivant :

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SYA/02692487.pdf

Les informations contenues dans ce rapport trimestriel réfèrent aux normes et obligations de Sayona Mining Limited envers l'Australian Securities Exchange et le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code). Les informations doivent être interprétées selon les obligations légales de la Société en Australie. Les montants exprimés en dollars canadiens (CAD) ont été convertis des montants exprimés en dollars australiens (AUS) selon le taux de change en vigueur de la Banque du Canada le 3 août 2023.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

