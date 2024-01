SAYONA PROCÈDE À UNE RÉORGANISATION POUR FAIRE FACE À LA RÉALITÉ DU MARCHÉ DU LITHIUM

Faits saillants:

L'objectif est de compléter l'examen opérationnel d'ici la fin du premier trimestre 2024

Sayona annonce des changements dans le personnel de la filiale québécoise.

M. Sylvain Collard, chef des opérations, assumera la responsabilité de la gestion de l'ensemble du portefeuille de projets de Sayona au Québec.

Cette restructuration n'aura pas d'impact sur les opérations quotidiennes de Sayona.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le producteur de lithium Sayona a annoncé aujourd'hui que compte tenu des conditions actuelles du marché du lithium, il a procédé à une restructuration. Ainsi, 15 employés, majoritairement des cadres supérieurs, ont été licenciés. Sayona reconnaît leurs contributions et leurs efforts dans le développement des activités de l'entreprise.

L'entreprise a également entamé une analyse opérationnelle du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), en collaboration avec son partenaire de coentreprise, afin de répondre à l'évolution rapide des conditions du marché mondial du lithium.

Dans le cadre de cette restructuration, Sayona a annoncé que M. Guy Belleau, le chef de la direction de la filiale québécoise de la société, a quitté son poste en date du 24 janvier 2024. La société souhaite remercier M. Belleau pour sa contribution et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

M. Sylvain Collard, chef des opérations de Sayona au Québec, sera responsable de la gestion de tous les projets et opérations au Québec. M. Collard s'est joint à l'équipe de Sayona en 2022 et a supervisé la période de démarrage des opérations du Complexe LAN. Dans ce rôle, M. Collard assurera la continuité des opérations de LAN ainsi que le développement des projets Authier et Moblan, en collaboration avec les parties prenantes, les investisseurs et les communautés d'accueil.

L'analyse opérationnelle visera à identifier les opportunités afin d'optimiser la structure des coûts des opérations du Complexe Lithium Amérique du Nord, permettre une saine gestion des flux de trésorerie et assurer la viabilité financière du projet pour s'adapter à la conjoncture actuelle du marché du lithium. Par ailleurs, le développement du projet Authier se poursuit selon le calendrier prévu.

L'équipe du projet Moblan continuera de faire progresser l'étude de faisabilité définitive, dont la publication est prévue au premier trimestre 2024, comme communiqué précédemment. Sayona prévoit également de poursuivre les activités d'exploration sur le site du projet, avec une nouvelle campagne de forage qui devrait avoir lieu à l'hiver 2024. Le budget de cette nouvelle campagne reste identique à celui initialement prévu.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant le milliard de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

