SAYONA OCTROIE UN IMPORTANT MANDAT À HATCH LTÉE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ POUR LA PRODUCTION DE CARBONATE DE LITHIUM AU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona annonce aujourd'hui avoir octroyé à l'entreprise Hatch Ltée le mandat de réaliser une étude de préfaisabilité pour évaluer la production de carbonate de lithium au complexe Lithium Amérique du Nord (LAN). La production est évaluée à 23 kt/an de carbonate de lithium. Il s'agit d'une étape importante et de la réalisation d'un premier engagement découlant de l'acquisition des installations de LAN, en août 2021.

En vertu des accords de cession et de gouvernance conclus avec Investissement Québec et le gouvernement du Québec lors de l'acquisition du complexe LAN, Sayona et son partenaire américain Piedmont Lithium ont convenu d'une série d'engagements visant à poursuivre l'établissement d'installations industrielles de conversion du spodumène au Québec. Dans le cadre de ces engagements, une étude de faisabilité doit être réalisée dans les trois ans suivant la clôture de la transaction. L'octroi du mandat à Hatch pour la réalisation de l'étude de préfaisabilité, tout juste un an après l'acquisition des installations de LAN, démontre le sérieux de l'engagement de Sayona pour l'installation au Québec d'une usine de conversion du spodumène de lithium en carbonate.

Hatch est une firme d'ingénierie de calibre mondial en matière d'études techniques et économiques reliées au secteur minier. Ayant réalisé plusieurs mandats pour Sayona au cours des dernières années, Hatch a toute la confiance de son équipe de direction pour réaliser cette importante étude.

« C'est un grand honneur pour moi d'annoncer l'octroi du mandat pour l'étude de préfaisabilité reliée à la production de carbonate de lithium au complexe LAN. Premièrement, parce que cela démontre notre engagement à effectuer de la conversion de spodumène au Québec et en Abitibi-Témiscamingue, créant ainsi de la valeur dans nos communautés d'accueil, et deuxièmement, parce que Hatch est un partenaire important pour Sayona et je suis heureux de poursuivre cette collaboration », a déclaré Guy Laliberté, chef de la direction chez Sayona au Québec.

Le complexe LAN comprend une partie des installations nécessaires à la production de carbonate de lithium, celles-ci étant actuellement complétées à près de 50 %. Sayona souhaite compléter la construction de cette partie du complexe afin de produire du carbonate de lithium à partir du spodumène qui sera lui aussi concentré au complexe LAN. Ce même spodumène aura été préalablement obtenu par le traitement du minerai provenant des mines de LAN et de celles du projet Authier. La construction des installations permettra de débuter rapidement la production de carbonate de lithium à LAN.

« Nos analyses des marchés mondiaux et de nombreuses évaluations réalisées par notre équipe d'experts nous ont convaincus que la production de carbonate représente la meilleure avenue pour que Sayona et le Québec prennent leur place rapidement dans la filière mondiale des batteries électriques. Il y a une véritable occasion à saisir dès maintenant, et Sayona veut s'inscrire parmi les leaders mondiaux. Nous sommes très fiers de mettre une pierre de plus à la concrétisation de notre vision pour une exploitation durable de lithium ici-même au Québec », a conclu M. Laliberté.

Le dépôt de l'étude de préfaisabilité est prévu pour mars 2023.

