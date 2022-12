SAYONA OBTIENT TOUS LES PERMIS REQUIS POUR LE REDÉMARRAGE DE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

Faits saillants

Sayona obtient le dernier permis requis pour le redémarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN)

Les équipements et les installations de LAN ont été considérablement améliorés en vue de la reprise de la production de spodumène (lithium) au premier trimestre 2023

Sayona est en voie de devenir le seul producteur de concentré de lithium au Québec et poursuit sa planification pour développer la deuxième transformation, soit la production de carbonate/hydroxyde de lithium, alors que la demande pour le lithium ne cesse de croître

MONTRÉAL, le 11 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona a maintenant la voie libre pour reprendre la production au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne, au premier trimestre 2023 grâce à l'obtention du dernier permis requis pour le redémarrage.

L'achèvement du processus d'autorisation fait suite à un processus rigoureux mené par Sayona Québec, dans le but d'assurer le redémarrage réussi de la mine et du concentrateur de lithium de LAN en conformité avec toutes les réglementations et obligations environnementales nécessaires.

Cette dernière approbation réglementaire s'ajoute à plus de 130 permis de reprise des activités minières obtenus des autorités gouvernementales provinciales et fédérales, dont le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le ministère des Pêches et des Océans (MPO).

Sayona a considérablement amélioré l'équipement et les installations du Complexe LAN pour assurer la réussite de l'optimisation de la production, tout en respectant les normes environnementales les plus élevées. À la fin du mois d'octobre 2022, l'approvisionnement était achevé à 98 %, les activités de construction s'intensifiaient et les entrepreneurs miniers étaient sur place.

« Depuis l'acquisition du complexe LAN en août 2021, notre équipe a travaillé d'arrache-pied, en collaboration avec son partenaire Piedmont Lithium, pour être en mesure de relancer rapidement les activités en vue de s'établir comme leader de la production de lithium tout en maintenant une faible empreinte écologique et une implication exemplaire dans la communauté. La demande mondiale en lithium augmente à chaque semaine et il est primordial que le complexe entre en production afin de satisfaire une partie de cette demande », a souligné M. Guy Laliberté, chef de la direction.

Pour sa part, la vice-présidente environnement, Mme Annie Blier a déclaré : « Sayona, par cette avancée majeure, deviendra le seul producteur de concentré de lithium au Québec et au Canada. Il s'agit d'une position fort prometteuse pour notre région, qui met un pied dans l'importante transition énergétique à venir. Je suis très fière que l'Abitibi-Témiscamingue devienne l'un des moteurs de cette révolution planétaire. Nous nous engageons à respecter et à assurer un suivi en continu des meilleures pratiques environnementales ».

Sayona poursuit ces efforts en vue de relancer les opérations de LAN dès le premier trimestre 2023 et a récemment lancé une étude de faisabilité visant à évaluer la fabrication de carbonate de lithium sur ce même site.

Le directeur général de Sayona Mining, Brett Lynch, a salué cette nouvelle étape dans la reprise de la production à LAN. « L'obtention de tous les permis nécessaires au redémarrage de LAN est une autre étape importante de ce processus et je tiens à féliciter notre équipe au Québec pour cette nouvelle réussite », a-t-il déclaré.

« Avec les expansions prévues de notre base de ressources à la fois à LAN et à notre pôle de lithium du Nord, Sayona est bien placée pour devenir le principal producteur de lithium en Amérique du Nord, facilitant la révolution des transports électriques et des batteries en Amérique du Nord. »

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

