SAYONA FRANCHIT UNE ÉTAPE IMPORTANTE ALORS QUE LE COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD A PRODUIT 30 000 TONNES DE CONCENTRÉ DE LITHIUM

30 000 tonnes de concentré de spodumène (lithium) ont été produites jusqu'à présent au Complexe Lithium Amérique du Nord. La production est en avance sur les échéanciers initialement prévus. La teneur moyenne du concentré est de 5,5 % Li 2 O.

Tout le concentré produit jusqu'à maintenant est entreposé au port en prévision de la première expédition prévue en juillet 2023.

Avec son Complexe Lithium Amérique du Nord, Sayona démontre avec succès son leadership dans l'industrie en mettant l'accent sur une production sûre et durable et venant soutenir l'effort d'électrification de l'Amérique du Nord.

LA MOTTE, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium au Québec Sayona a franchi une nouvelle étape de production au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) avec plus de 30 000 tonnes de concentré de spodumène (lithium) produites en avance sur l'échéancier.

Figure 1 : Le concentré de lithium est chargé dans des wagons de train (Groupe CNW/SAYONA) Figure 2 : Concentré de lithium au port (Groupe CNW/SAYONA)

Au 25 juin 2023, la teneur moyenne du concentré de spodumène produit à LAN était d'environ 5,5 % en Li 2 O, et dont toutes les caractéristiques clés étant conformes aux spécifications. Au cours de la phase d'accélération de la cadence de production de LAN, une évaluation visant à déterminer la teneur optimale en lithium du concentré en fonction de la récupération à l'usine de traitement a été entreprise.

À ce jour, la production minière et la production de l'usine de traitement ont montré que la teneur moyenne de tout le concentré de spodumène produit, à une teneur d'environ 5,5 % Li2O, permet d'obtenir des taux de récupération plus élevés et davantage de tonnes de concentré de spodumène, maximisant la rentabilité de la coentreprise.

Le 6 juin 2023, LAN a atteint un nouveau record de production journalière, avec une production de 643 tonnes à 5,67 % de Li 2 O et un taux de récupération de 71 %. Une réserve d'environ 26 000 tonnes de concentré de spodumène est entreposée au port, et la première expédition est prévue pour ce mois-ci. Depuis le début juin, la totalité du concentré a été transportée à destination par voie ferrée.

En atteignant ce jalon de production, Sayona a maintenu l'accent sur la sécurité, sa rigueur à respecter les normes environnementales les plus strictes et son engagement à faire bénéficier les opérations aux communautés locales. La société vise une production totale de concentré de spodumène au Complexe Lithium Amérique du Nord comprise entre 85 000 tonnes et 115 000 tonnes au cours du premier semestre de l'exercice 2024.

« Je suis ravi de voir que notre travail continue de porter fruit et que le Complexe Lithium Amérique du Nord a une fois de plus dépassé les attentes » a commenté Guy Belleau, chef de la direction de Sayona. « Félicitations à toute l'équipe pour avoir atteint cette importante étape. Il s'agit d'un résultat remarquable qui vient consolider notre position de leadership dans l'industrie du lithium en Amérique du Nord. »

« Depuis le démarrage de la production en mars 2023, nous avons travaillé fort pour assurer une accélération de la cadence de production et nous continuons à livrer les volumes en avance sur le calendrier. Il s'agit d'un accomplissement digne de mention dans l'industrie du lithium, surtout lorsque l'on prend en considération les défis récents en matière de chaîne d'approvisionnement et de coûts. »

« La récente étude du Complexe LAN sur le carbonate de lithium a mis en évidence la valeur pour Sayona de procéder à une seconde transformation à son projet phare. Avec d'autres forages prévus en 2023, nous sommes impatients d'accroître les ressources afin d'améliorer la principale source de production de lithium en Amérique du Nord. »

Tableau 1 : Production au Complexe Lithium Amérique du Nord

Production à LAN Unités Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023* Concentré produit Tonnes métriques sèches 3,510 7,224 10,119 9,802

*Total de la production en date du 25 juin 2023

Actuellement la seule source majeure de production de lithium en roche dure en Amérique du Nord, le site LAN vise à devenir la seule opération verticalement intégrée d'ici 2026, en passant à la production de carbonate de lithium, une activité de deuxième transformation. Une étude technique préliminaire publiée le 21 juin 2023 a estimé la valeur actuelle nette (VAN) du Complexe LAN incluant cette activité à 4,7 milliards de dollars canadiens (avant impôts), en incluant l'estimation de la DFS de LAN du 14 avril 2023.

Une analyse économique préliminaire de la production de carbonate de lithium par rapport à la production d'hydroxyde de lithium au Complexe Lithium Amérique du Nord a été réalisée avant la décision d'entreprendre l'étude technique préliminaire sur le carbonate. Sayona et Piedmont Lithium travailleront ensemble avec des conseillers techniques pour entreprendre une étude supplémentaire comparative entre la production de carbonate de lithium et celle d'hydroxyde de lithium et une étude technique définitive à suivre pour une publication au cours de l'année 2024.

La société prévoit également des forages supplémentaires au Complexe Lithium Amérique du Nord en 2023, avec plus de 50, 000 m de forages prévus à la fois au Complexe et sur le projet Vallée Lithium, adjacent au Complexe LAN, qui comprend 28 claims faisant l'objet d'un accord d'acquisition et de coentreprise avec Consolidated Lithium Metals Inc. (anciennement connu sous le nom de Jourdan Resources Inc). Les travaux de forage au Complexe Lithium Amérique du Nord ont débuté et se poursuivront au cours des prochains mois.

Sayona est actuellement en train de négocier des accords d'achat pour la partie non-engagée du concentré de spodumène produit au Complexe Lithium Amérique du Nord.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

