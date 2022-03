Sayona double ses ressources de lithium au Québec

Une nouvelle estimation des ressources minérales de son pôle de lithium de l'Abitibi-Témiscamingue établit les ressources à 119 millions de tonnes



Faits saillants

La base de ressources en lithium de Sayona au Québec augmente de façon importante à la suite d'une mise à jour des estimations pour les projets combinés de Lithium Amérique du Nord (LAN) et d' Authier , avec des ressources JORC totales de plus de 119,1 millions de tonnes (Mt) @ 1,05% Li 2 O

L'estimation des ressources minérales JORC de LAN, la première depuis son acquisition en 2021, s'établit à 101,9 Mt @ 1,06 % Li 2 O

L'expansion de la base de ressources combinée LAN-Authier permet de soutenir une mise à niveau significative de l'étude de faisabilité définitive intégrée, dans un contexte de forte demande en lithium en Amérique du Nord

LA MOTTE, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Sayona renforce sa position de leader dans le secteur du lithium en Amérique du Nord grâce à de nouvelles estimations de ressources minérales pour ses projets phares Lithium Amérique du Nord (LAN) et Authier, en Abitibi-Témiscamingue.

À la suite d'une étude indépendante menée par la firme québécoise BBA Inc. et la firme canadienne SGS Canada Inc., les ressources en lithium conformes à la norme JORC pour les deux projets ont presque doublé à 119,1 Mt @ 1,05 % Li 2 O et l'estimation des ressources totales selon la norme canadienne 43-101 est passée à 87,8 Mt @ 1,04 % Li 2 O.

L'identification des premières ressources souterraines contraintes à LAN, tirant parti d'une minéralisation à plus haute teneur en profondeur, ainsi que d'une minéralisation inférée significative dans l'estimation contrainte de la mine à ciel ouvert, laisse entrevoir la possibilité d'une autre augmentation future des ressources dans le cadre du code de déclaration NI 43-101.

« L'augmentation de notre base de ressources à LAN et Authier est une avancée majeure pour Sayona, qui conforte sa place de leader en Amérique du Nord. Depuis le début de l'année 2020, nous avons maintenant multiplié par près de six notre base de ressources au Québec et d'autres augmentations sont attendues prochainement pour notre projet Moblan », s'est réjoui Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec.

« Ces résultats, jumelés à une flambée des prix du lithium sur fond de déficit structurel croissant de l'offre, sont de très bon augure quant au potentiel de succès du complexe d'opérations intégré LAN-Authier. Une étude de faisabilité définitive devrait venir le confirmer plus tard au premier trimestre. »

Rappelons que la mise en place du Pôle de l'Abitibi-Témiscamingue, autour de LAN, permettra de maximiser l'utilisation du concentrateur en bonifiant la qualité du produit. Sayona est confiant que LAN deviendra le complexe le plus profitable d'Amérique du Nord. La remise en production du concentrateur est prévue au premier trimestre de 2023.

En 2025, Sayona au Québec prévoit fournir 33 % de la demande nord-américaine et 6 % de la demande mondiale.

Les détails techniques de l'estimation des ressources minérales sont disponibles ici : 20220301_NAL+Authier Resources (sayonamining.com.au) (en anglais seulement)

