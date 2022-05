Sayona dévoile sa toute nouvelle campagne de sensibilisation

Sayona souhaite susciter chez les Québécois et dans les communautés où elle opère, la fierté de participer à la transition énergétique en brisant les clichés sur le lithium, en parlant d'avenir et en mettant en lumière le rôle stratégique que le Québec peut jouer dans l'électrification des transports.

« Le Québec bénéficie d'importantes réserves de lithium, mais ce qui différencie nos gisements par rapport à d'autres grands producteurs mondiaux, c'est la facilité d'extraction du minerai et l'empreinte environnementale réduite de son exploitation. Si on y ajoute les retombées économiques générées par l'électrification des transports et la demande sans cesse grandissante pour le lithium, il est évident que le Québec a tout à gagner à développer cette ressource. C'est ce que notre campagne Le lithium d'ici met en évidence », a expliqué Cindy Valence, directrice Affaires externes chez Sayona.

La campagne Le lithium d'ici se déclinera au cours des prochains mois sur les diverses plateformes de Sayona.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Itschee Baie-James.

