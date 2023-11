SAYONA ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA CORPORATION NIBIISCHII POUR LA CRÉATION DU PROGRAMME ÉDUCATIF MISHTIKW ᒥᔥᑎᒄ

MISTISSINI, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la conférence annuelle 2023 du Secrétariat aux Alliances Économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, le producteur de lithium québécois Sayona est heureux d'annoncer un partenariat avec la Corporation Nibiischii dans la création de Mishtikw ᒥᔥᑎᒄ, un programme éducatif destiné à tous les types de clientèle sur son territoire. Un soutien financier de 95 000 $ sur une période de trois ans sera accordé à la Corporation pour développer ce projet éducatif et innovant.

Figure 1 : Les membres impliqués dans la création du partenariat (de gauche à droite, Mme Franscesca Savard-Lévesque, responsable du volet éducatif de la Corporation Nibiischii, Mme Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable chez Sayona, Mme Mireille Gravel, directrice générale de la Corporation Nibiischii, M. Willie K. Gunner, agent de liaison culturel pour Nibiischii) (Groupe CNW/SAYONA) Figure 2 : M. Andrew Coon, président du conseil d’administration de la Corporation Nibiischii et Mme Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable chez Sayona, lors de l’annonce du partenariat (Crédit photo : Paul Brindamour) (Groupe CNW/SAYONA) Logo de Nibiischii (Groupe CNW/SAYONA)

Signifiant « arbre » en cri, Mishtikw ᒥᔥᑎᒄ est un projet possédant plusieurs branches. On y retrouvera entre autres un volet axé sur la découverte de la culture crie avec des activités tels que des contes et légendes, du perlage et le tannage de peau. Ces activités seront enseignées par des animateurs de la communauté de Mistissini.

Un autre volet du programme touchera l'émerveillement de la nature avec des activités éducatives touchant de multiples sujets tels que la faune, la flore, la géologie et l'astronomie. En effet, grâce à aux installations du centre d'interprétation mobile Chishemahiikan, signifiant « loup solitaire » et le nouvel observatoire équipé d'un gros télescope, la Corporation sera en mesure d'offrir à sa clientèle une belle diversité d'activités.

Un calendrier des différentes activités sera présenté au printemps 2024 lors d'une conférence de presse qui soulignera le début de la programmation.

« La Corporation Nibiischii est gestionnaire des réserves fauniques d'Assinica et des lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi depuis près de 7 ans. Depuis lors, la société s'est affirmée comme une organisation touristique autochtone de classe mondiale. La priorité des dernières années a été mise sur la qualité, la diversité et la capacité quatre-saisons des infrastructures et des services. Nous constatons un intérêt accru pour le tourisme autochtone et l'écotourisme et souhaitons répondre à cet engouement. Les visiteurs, de plus en plus nombreux à chaque année, viennent dans la région Eeyou Istchee à la rencontre de la culture crie et pour vivre une expérience fusionnelle avec la nature. La mise en place d'une programmation d'activités culturelles et d'interprétation est la suite logique à nos efforts de développement de produits et services et l'équipe Nibiischii, les artisans et les gardiens du savoir, sont prêts à relever ce nouveau défi ensemble. », affirme avec fierté Monsieur Andrew Coon, président du conseil d'administration de la Corporation Nibiischii.

« Nous sommes très heureux d'établir ce partenariat avec la Corporation Nibiischii et de nous impliquer concrètement dans la création du programme éducatif Mishtikw ᒥᔥᑎᒄ. Il s'agit d'une belle façon de faire la promotion des riches traditions Cries et de favoriser leur transmission auprès de la clientèle actuelle et future de la Corporation. Nous sommes fiers de soutenir ce genre d'initiative qui permet de bâtir des liens constructifs et durables entre partenaires et sommes impatients de dévoiler les activités qui seront offertes. », a commenté Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable de Sayona.

À propos de la Corporation Nibiischii ᓂᐲᔅᒌ

La Corporation Nibiischii ᓂᐲᔅᒌ, signifiant « Terre des Eaux », est gestionnaire de la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi (AMW), la plus grande du Québec, couvrant plus de 16 000 km². Ce magnifique territoire boréal imprégné d'une culture vibrante est opéré par la Nation Crie de Mistissini.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant le milliard de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Vice-présidente exécutive et Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]; Bianca Galimi, Gestionnaire des communications et relations avec le milieu, C : (819) 856-3288, Courriel : [email protected]