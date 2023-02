SAYONA ANNONCE LA NOMINATION DE SÉBASTIEN BOIVIN À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

LA MOTTE, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le chef de la direction, Guy Belleau de Sayona au Québec est fier d'annoncer la nomination de M. Sébastien Boivin au poste de directeur général du Complexe Lithium Amérique du Nord. Sébastien occupait le poste de directeur d'optimisation de l'usine depuis décembre 2022.

Fort de 28 ans d'expérience au sein de l'industrie minière, M. Boivin occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président - directeur général chez Niobec Inc, l'un des principaux producteurs de niobium à l'échelle mondiale. Il a auparavant occupé les postes de surintendant général des opérations et directeur des opérations au sein de cette même entreprise, avant sa nomination à la direction générale en 2018. Gestionnaire expérimenté, l'expertise de M. Boivin sera mise à profit au Complexe LAN, où il sera responsable de mettre en œuvre les grandes orientations de Sayona et de faire en sorte que le Complexe devienne un modèle de succès dans l'industrie mondiale du lithium.

« Nous sommes très heureux de l'arrivée de Sébastien à la direction générale du Complexe Lithium Amérique du Nord. Sébastien est un leader ayant un grand sens de l'esprit d'équipe, à l'écoute et qui fait de la santé et la sécurité sa priorité. Avec sa polyvalence, sa vaste expérience de gestionnaire et ses connaissances de l'industrie minière québécoise, nous sommes convaincus que nous avons la meilleure personne pour développer le plein potentiel du Complexe. », a commenté M. Guy Belleau, chef de la direction de Sayona Inc.

« Je tiens également à remercier M. Yves Desrosiers d'avoir assuré l'intérim dans les derniers mois. Possédant plusieurs années d'expérience sur le site du Complexe, il a fait preuve de leadership et a fait en sorte que l'équipe des opérations était prête pour le démarrage de l'usine » a ajouté M. Belleau. M. Desrosiers reste dans l'équipe et dans les prochaines semaines, il s'assurera de faire la transition avec Sébastien puis sera également d'un important support pour les divers projets à l'usine. Il travaillera également d'autres mandats liés au plan stratégique de l'entreprise.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

SOURCE SAYONA

