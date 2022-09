SAYONA ANNONCE LA NOMINATION DE GUY BELLEAU À TITRE DE PRÉSIDENT, PÔLE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, ET DE SYLVAIN COLLARD À TITRE DE CHEF DES OPÉRATIONS DE SAYONA AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube de la mise en production du Complexe Lithium Amérique du Nord, le chef de la direction de Sayona Inc., M. Guy Laliberté, est fier d'annoncer la nomination de M. Guy Belleau au poste stratégique de Président, Pôle Abitibi-Témiscamingue, et de M. Sylvain Collard à titre de Chef des opérations pour Sayona au Québec. Messieurs Belleau et Collard relèveront directement de M. Laliberté.

Guy Belleau (Groupe CNW/Sayona Inc.) Sylvain Collard (Groupe CNW/Sayona Inc.)

Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière, M. Belleau occupait jusqu'à tout récemment le poste de chef des opérations chez ArcelorMittal Mines Canada, et ce, depuis septembre 2020. M. Belleau est un haut dirigeant d'exception dans le secteur minier, ayant occupé auparavant le poste de directeur général minier chez Ressources Falco, à Rouyn-Noranda, de 2018 à 2020. M. Belleau a également été directeur général minier de la mine Éléonore de Goldcorp, de 2009 à 2017 alors qu'il était alors responsable de toutes les étapes menant à la construction et de l'opération de la mine. Il a par ailleurs contribué à mener avec succès les négociations avec les communautés autochtones locales et les audiences publiques au COMEX lors de ce projet. Il a également été directeur général à la mine Xstrata Zinc, à Matagami, de 2003 à 2007. Ingénieur de formation, M. Belleau agit également en tant que président du conseil d'administration de l'Institut national des mines depuis 2018.

M. Belleau sera responsable de toutes les activités de Sayona en Abitibi-Témiscamingue, soit le complexe LAN et les activités entourant les gisements Authier et Tansim.

« Nous sommes ravis et hautement choyés d'accueillir Guy dans ce poste stratégique de notre entreprise. L'expérience acquise dans les secteurs de l'or, du fer et du zinc au Québec et à l'extérieur ainsi que dans les projets miniers complexes dont Guy a assuré la gestion permettra à Sayona de bénéficier de l'expertise pointue d'un gestionnaire engagé. Ayant travaillé en Abitibi-Témiscamingue pour la très grande majorité de sa carrière, Guy Belleau connait les réalités du terrain et des communautés environnantes. Son leadership et son engagement de longue date dans l'industrie témoignent de sa passion et de sa volonté profonde de créer de la valeur ici, au Québec. Nous sommes convaincus que Guy saura relever avec brio les défis des prochaines années pour guider Sayona vers la réalisation de ses objectifs », a commenté M. Laliberté.

M. Sylvain Collard a quant à lui entrepris sa carrière en 2005, à la division Mine Doyon, pour ensuite travailler à la mine Niobec, au Saguenay, toutes deux propriétés d'IAMGOLD. IAMGOLD possédant plusieurs mines à travers le monde, M. Collard a ensuite passé 7 ans au Burkina Faso, où il a notamment été responsable d'un projet d'investissement de 400 M$ USD à la mine Essakane où 3500 travailleurs étaient sous sa direction. Il a ensuite été promu comme directeur des opérations de la même mine avant de revenir en Amérique du Nord comme directeur général d'un projet d'exploitation de cuivre aux États-Unis. M. Collard est revenu au Québec comme directeur général de la mine Westwood, en Abitibi-Témiscamingue, pour ensuite occuper le même poste à la mine Côté Gold, toujours pour IAMGOLD, en Ontario cette fois.

Natif de l'Abitibi-Témiscamingue et diplômé de l'École de Technologie de Montréal comme ingénieur mécanique, M. Collard est un spécialiste de la gestion des projets miniers et dans l'amélioration des processus en continu. Il possède également une vaste expérience en gestion d'opération pour les mines à ciel ouvert et souterraines. M. Collard s'implique afin de développer les talents de la nouvelle génération de leaders de l'industrie minière québécoise. Il sera responsable de toutes les opérations de Sayona au Québec, soit les trois projets en Abitibi-Témiscamingue, en plus du projet Moblan et de celui de Lac-Albert.

« L'arrivée de Sylvain Collard comme chef des opérations de Sayona au Québec permettra une bonification de nos méthodes d'exploitation et de production de concentré de spodumène. Sylvain a rencontré, lors de ses emplois précédents, un haut taux de succès dans l'implantation des éléments critiques à l'opération d'une mine, notamment les technologies et la structure des organisations. Sa connaissance approfondie de l'optimisation des processus fait de lui un atout de taille pour la conduite des opérations de Sayona au Québec. Nous sommes très fiers qu'il se joigne à notre équipe » s'est réjoui Guy Laliberté.

M. Belleau entrera officiellement en fonction le 26 septembre et M. Collard le 17 octobre.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière supérieure à 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE Sayona Inc.

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]