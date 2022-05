Sayona annonce la nomination d'un nouveau chef de la direction financière

Diplômé des universités McGill et Concordia, M. Vitale cumule plus de 25 années d'expérience dans des postes stratégiques auprès d'entreprises d'envergure. Axé sur les résultats, il a grandement contribué à la croissance et à la rentabilité des entreprises qui l'ont employé. Il possède une vaste expérience financière stratégique et opérationnelle dans le domaine des fusions et acquisitions, des levées de fonds et de la rationalisation des opérations.

« Sayona traverse la période la plus dynamique de son histoire avec, entre autres, l'acquisition de Lithium Amérique du Nord et les travaux en vue d'une relance de la production en 2023. Nous sommes en voie de réaliser notre objectif de devenir l'un des leaders de la production de lithium en Amérique du Nord. M. Vitale s'assurera que notre stratégie financière nous permette d'atteindre l'ensemble de nos objectifs d'affaires et de création de valeur », a déclaré M. Laliberté.

M. Vitale est entré officiellement en fonction le 23 mai.

Refonte de la structure corporative

Parallèlement à cette nomination, Sayona procède à une refonte de sa structure corporative afin que celle-ci reflète mieux la stratégie et les objectifs d'affaires de l'entreprise. Au cours de la dernière année, Sayona a entre autres fait l'acquisition de Lithium Amérique du Nord et du projet Moblan, ce qui nécessite la mise en place d'une structure mieux adaptée aux défis que l'entreprise doit maintenant relever.

Ainsi, dès maintenant :

Mme Annie Blier assure les fonctions de vice-présidente environnement;

M. Carl Corriveau est promu au titre de vice-président exploration;

Mme Cindy Valence devient cheffe de la direction développement durable.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE Sayona Inc.

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]