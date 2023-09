SAYONA À LA RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES

CHIBOUGAMAU, QC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Désireuse de susciter l'engagement des citoyens et de répondre à leurs questions, Sayona entreprend une tournée de consultation en Eeyou Istchee Baie-James sous forme de « portes ouvertes », dans le but de consulter les communautés sur ses différents projets et leur état d'avancement, dont le projet Moblan. Sayona souhaite échanger et être à l'écoute des besoins et des préoccupations de la population. Tous les citoyens sont invités aux différents évènements qui seront organisés.

« Sayona entreprend cette tournée consultative afin de rencontrer directement les citoyens habitant à proximité du projet Moblan. La société est engagée à tenir compte du plus grand nombre de commentaires et de recommandations dans sa mise en œuvre. Nous sommes déterminés à bâtir des liens basés sur le respect et la collaboration avec les communautés d'accueil dans le but de développer des projets structurants et durables qui maximiseront les bénéfices pour ces dernières. Nous invitons les gens à venir en grand nombre et sommes impatient d'aller à leur rencontre ! », a commenté Cindy Valence, Vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable de Sayona.

Voici les lieux et dates où il sera possible d'assister aux portes ouvertes :

Mistissini

18 septembre, de 14h à 19h

Adresse: Bureaux de Sayona, 168 rue Principale

Chibougamau

19 septembre, de 14h à 20h

Adresse : Club de golf de Chibougamau, 130 rue des Forces Armées

Oujé-Bougoumou

20 septembre, de 8h à 12h

Adresse : Auberge Capissisit Lodge, 203 Opemisk Meskino

Chapais

20 septembre, de 14h à 19h

Adresse : Salle du club de curling, 188 Boulevard Springer

De plus, dans le but de maximiser les opportunités d'échange avec les différentes communautés et dans notre volonté de maintenir un dialogue constructif et continu avec le milieu, les citoyens peuvent en tout temps transmettre leurs questions, suggestions ou commentaires grâce aux moyens suivants :

Ligne téléphonique 24/7 : (819) 975-61-62

Courriel : [email protected]

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Renseignements: Informations et demandes médias : Bianca Galimi, Gestionnaire communications et relations avec le milieu, C : (819) 856-3288, Courriel : [email protected]