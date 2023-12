MONTRÉAL, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Sayaspora est un média à but non lucratif qui a pour objectif d'amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine basées au Canada. Créé en 2015 à Montréal, Canada, nous croyons fortement au pouvoir de la représentation comme outil de changement sociale et d'inspiration.

Le financement du programme Par et Pour de la ville de Montréal nous a permis au cours des 6 derniers mois d'entendre, de rencontrer et de débattre avec les femmes de la diaspora africaine dans le cadre du projet Conversations d'Impact!

Sayaspora – Conversations D’impact (Groupe CNW/Sayaspora)

Ce fut l'occasion d'aborder avec la liberté de ton qui nous caractérise et sans tabou, des sujets de société touchant directement ces femmes. Voici ceux que nous avons décidé d'aborder :

Comment faire de nos voix des vecteurs de changements? Et si on repensait les médias à notre image? Les mouvements sociaux nous ont-ils fait une plus grande place dans la société? Comment affirmer toute son identité dans le cadre du travail? Conversation intergénérationnelle

Ces sujets nous ont permis d'aborder de manière plus large l'engagement citoyen, le sentiment d'appartenance à la société montréalaise et québécoise ou encore la représentation et les conséquences parfois insoupçonnées qu'elle pouvait avoir!

Que vous soyez une femme de la diaspora africaine touchée directement par ces sujets ou simplement une personne désireuse de mieux comprendre ces enjeux de société, nous vous invitons à venir découvrir pour chacune des thématiques :

La Capsule vidéo https://www.youtube.com/results?search_query=sayaspora

L'épisode de Podcast https://open.spotify.com/show/3LSrfTmDpEQd31MYJosnEV

L'article associé https://sayaspora.com/societe/

Nous vous invitons également à nous suivre sur nos différents médias sociaux

https://www.instagram.com/sayaspora/

https://www.linkedin.com/company/sayaspora/

https://www.facebook.com/sayaspora

SOURCE Sayaspora

Renseignements: Contact média : [email protected]