« Grâce à son très populaire programme de mathématiques en ligne, MathUP, Rubicon est devenue une entreprise d'apprentissage numérique de pointe qui a transformé l'enseignement des mathématiques au Canada, a déclaré Bethlam Forsa, chef de la direction de Savvas Learning Company. Je me réjouis à l'idée de tirer parti des réussites de Rubicon et de devenir le fournisseur de solutions de choix pour les éducateurs des deux côtés de la frontière. »

« Je suis très heureuse et emballée que Rubicon fasse maintenant partie de Savvas Learning Company. J'ai un profond respect pour Bethlam Forsa, une éditrice passionnée et innovante qui partage ma vision de l'éducation, et je suis convaincue qu'elle saura hisser la société Savvas-Rubicon à un rang supérieur sur le marché canadien et international », a déclaré Maggie Goh, qui a fondé Rubicon en 1987.

Depuis sa création, Rubicon est devenue une entreprise reconnue aujourd'hui pour sa puissante solution numérique dédiée aux mathématiques, ainsi que pour son catalogue varié de près de 5 000 ouvrages intéressants pour les élèves du primaire et du secondaire (y compris les adaptations et les traductions) lus par des élèves du monde entier. Ces livres magnifiquement illustrés combinent une conception pédagogique efficace et un contenu captivant dans tous les domaines du programme. Parmi les produits dignes de mention de Rubicon, mentionnons :

MathUP -- Doté d'une plateforme Web adaptée aux ordinateurs, aux tableaux blancs interactifs et aux appareils mobiles, ce programme d'enseignement entièrement en ligne renforce les connaissances et la compréhension des enseignants, ce qui se traduit par un enseignement et un apprentissage des mathématiques de meilleure qualité.

BoldPrint -- Avec un éventail diversifié de plus de 550 livres magnifiquement conçus, ce programme complémentaire de courtes lectures ciblées a fait ses preuves en soutenant n'importe quel programme de lecture (de la lecture élémentaire et des arts de la langue, à l'intervention en lecture et à l'anglais langue seconde) et en améliorant le vocabulaire des élèves et leurs compétences en compréhension de textes.

Collections « Classroom » (en classe) -- Offrant une variété de livres imaginatifs et intéressants pour les élèves de tous les niveaux scolaires dans une multitude de formats, cette collection comprend Sankofa , une série de livres présentant des œuvres d'auteurs africains célébrant l'expérience des Noirs. Elle comprend également des romans et des romans graphiques décrivant les cultures autochtones de l'Amérique du Nord, ainsi que des ouvrages qui explorent des sujets intéressants du point de vue de diverses cultures.

La collection «Top 10 » -- Sous un format de type Top 10 et basée sur des recherches, cette collection de plus de 150 ouvrages de non-fiction favorise la lecture active et la pensée critique par l'intermédiaire d'un apprentissage fondé sur l'enquête, tout en soutenant les programmes STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Le portefeuille de Rubicon complète la gamme de solutions d'apprentissage de nouvelle génération de Savvas Learning Company, qui couvre tous les niveaux et toutes les disciplines de la maternelle au secondaire, et qui comprend des programmes d'évaluation, de complément et d'intervention fondés sur la recherche. Les solutions de Savvas sont alimentées par son système primé de gestion de l'apprentissage Savvas Realize, une plateforme numérique qui héberge plus de 1 000 programmes intéressants et conformes aux normes. Cette plateforme révolutionnaire a aidé des millions d'élèves à apprendre en tout temps et en tout lieu.

« Ce que nous aimons de Savvas, c'est qu'elle partage notre vision de l'éducation. Elle est fortement engagée à produire du matériel pédagogique de la plus haute qualité qui aide tous les apprenants à atteindre leur plein potentiel, a déclaré Shen Goh, ancien chef de la direction et fils de la fondatrice de Rubicon. Savvas est le partenaire idéal pour amener Rubicon vers de nouveaux sommets. »

À propos de Savvas Learning Company

Chez Savvas, nous croyons que l'apprentissage devrait inspirer. En combinant de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser et d'interagir, nous concevons des solutions d'apprentissage de nouvelle génération qui aident les élèves à devenir des citoyens du monde dans un monde numérique plus interconnecté. Pour en savoir plus, visitez le site Savvas Learning Company .

À propos de Rubicon

Rubicon Publishing, Inc. est une entreprise primée d'apprentissage numérique de la maternelle au secondaire et un éditeur d'ouvrages éducatifs complémentaires dont le siège social est situé au Canada. Fondée en 1987, Rubicon est un chef de file en mathématiques de la maternelle au secondaire, en plus d'être le principal éditeur d'ouvrages complémentaires en lecture et en arts langagiers de la maternelle au secondaire au Canada. Rubicon est reconnue pour son catalogue vaste et diversifié de littérature intéressante pour les élèves, ses livres magnifiquement conçus et ses solutions numériques pour les mathématiques, novatrices et axées sur la recherche. Pour en apprendre davantage, visitez le site Rubicon.

Fisher Company, une entreprise spécialisée en fusions et acquisitions internationales dans les domaines de l'édition et des médias éducatifs, a représenté Rubicon Publishing dans cette transaction.

