OTTAWA, ON, le 17 juin 2021 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et Pizza Pizza limitée sont heureux d'annoncer que l'emblématique logo de la vache bleue sera mis en lumière dans certaines campagnes marketing de Pizza Pizza à l'échelle nationale. Symbole de fierté canadienne et de grande qualité, la vache bleue garantit aux clients de Pizza Pizza que la garniture de fromage Mozzarella qu'ils connaissent et adorent est faite de lait 100 % canadien.

« Pas moins de neuf personnes sur dix au Canada reconnaissent le logo, maintenant présent sur 8 600 produits. Nous sommes vraiment enchantés d'accueillir Pizza Pizza dans la famille de la vache bleue, qui regroupe plus de 500 marques et près de 40 chaînes de restaurant, affirme Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Les PLC sont ravis de s'associer à Pizza Pizza dans son expansion à l'échelle du pays. Ce partenariat vient appuyer les engagements sur lesquels repose la vache bleue et qui en font l'une des marques les plus dignes de confiance au Canada. »

Les PLC et Pizza Pizza ont plusieurs valeurs en commun en ce qui a trait à la qualité des aliments, au bien-être animal, au développement durable et à l'engagement envers la communauté - des facteurs importants dont les consommateurs tiennent compte lorsqu'ils prennent leurs décisions d'achats. Maintenant plus que jamais, les Canadiennes et Canadiens veulent savoir que leurs aliments proviennent d'une source de confiance et ils veulent avoir la certitude que leurs valeurs se reflètent dans les marques qu'ils appuient.

« Les clients connaissent le logo de la vache bleue, et ils peuvent maintenant soutenir les producteurs canadiens en savourant une pointe de leur pizza préférée, indique pour sa part Adrian Fuoco, vice-président du marketing chez Pizza Pizza limitée. Détenue et exploitée par des intérêts canadiens depuis 1967, Pizza Pizza est une réussite bien de chez nous qui forme le gagne-pain de plus de 700 franchisés locaux. La vache bleue réaffirme nos liens solides avec les producteurs canadiens et les propriétaires de petites entreprises. »

Le déploiement du logo de la vache bleue a commencé en Ontario ce printemps et se poursuivra dans tous les restaurants Pizza Pizza et Pizza 73 du Canada plus tard au cours de l'année.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

À PROPOS DE PIZZA PIZZA LIMITÉE

Depuis plus de 50 ans, Pizza Pizza limitée suit la vision « Toujours la meilleure nourriture pour vous » et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Comptant plus de 700 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets.

