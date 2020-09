Savoura / Un partenariat innovant à Chapais avec Nexolia - 1800 tonnes de tomates Savoura de plus annuellement

Pour SAVOURA, cette entente correspond en tout point aux objectifs de développement durable et responsable de l'entreprise. « Nous n'aurions pas pu trouver mieux comme partenaire de production à cette étape-ci pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Les valeurs intrinsèques que nous partageons en matière de développement, de respect de l'environnement, de qualité de produits et de bien-être de nos employés, nous ont permis de conclure une entente équitable et prometteuse pour l'avenir des deux entreprises. De plus, nous répondons ainsi favorablement à l'appel récent du premier ministre du Québec, François Legault, quant à la volonté du Gouvernement de doubler d'ici quelques années, la production en serre au Québec afin d'atteindre nos objectifs sociétaux d'autonomie alimentaire. Quant à Vicky Lavoie, elle s'est dite plus que fière de cette symbiose industrielle qu'engendrera le projet à Chapais. « Ce modèle d'affaires que nous sommes en train de développer au Nord-du-Québec avec la collaboration de la municipalité constitue une véritable révolution en matière de valorisation énergétique et de mise en valeur de plusieurs ressources dont nous disposons. L'entente avec SAVOURA, une marque aux valeurs fortes que je partage avec mon équipe représente le véhicule parfait pour mettre en lumière toute une série de projets innovants et structurants sur lesquelles nous travaillons ». Ainsi la dynamique entrepreneure concluait-elle, l'annonce de cette nouvelle importante au plan économique.