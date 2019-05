Savoir média, un lancement réussi et une suite prometteuse !

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Savoir média est fier d'annoncer les premières retombées de l'important virage numérique effectué le mois dernier. En seulement un mois, le nombre de vidéos visionnées sur sa nouvelle plateforme a connu une augmentation de 1005 % comparativement à sa moyenne mensuelle antérieure. Ces résultats dépassent les objectifs visés et encouragent à poursuivre dans la même lignée.

Le 1er avril dernier, Savoir média a dévoilé sa nouvelle image de marque, conçue par le Studio Principal, qui témoigne de la ligne plus actuelle dans laquelle s'inscrit dorénavant son offre de contenus numérique et télévisuelle. On y retrouve, entre autres, des productions originales toujours aussi fouillées, mais à la facture résolument plus moderne. Des animateurs pertinents tels que Matthieu Dugal, Marianne Desautels-Marissal, Laurent Turcot et Rébecca Déraspe amènent une bouffée de fraîcheur à la programmation. C'est à partir du www.savoir.media que les curieux peuvent se laisser captiver par plus de 800 contenus vidéo de formats variés, disponibles gratuitement et en tout temps.

Un été tout en balado

D'ici quelques semaines, des balados et des articles viendront enrichir l'expérience des utilisateurs. Déjà accessible sur la plateforme, le webdocumentaire Trafic, sur l'exploitation sexuelle des jeunes filles à Montréal, propose un balado en 6 épisodes ainsi que des témoignages vidéo percutants. Disponibles en exclusivité au www.savoir.media, de courts entretiens avec des experts permettent de mieux comprendre les motivations des clients, des proxénètes et des jeunes filles.

Parce que l'été est la période de l'année où il fait bon prendre son temps, deux balados originaux verront le jour dès le mois de juin : Têtes à réflexions, qui permet au public de suivre des discussions entre deux chercheurs de disciplines différentes, et À écouter l'été, composé de quatre épisodes dans lesquels des artistes et penseurs réfléchissent à leur rapport au temps.

Avant-goût d'un automne prometteur

Savoir média a également donné le feu vert à la production de nouveaux contenus qui seront dévoilés cet automne. Parmi ceux-ci, on retrouve les deuxièmes saisons des séries C'est une question de santé et Couple de nerds. La journaliste Ève Beaudin et son complice le Dr René Wittmer reprendront la barre de ce rendez-vous santé, qui permet au public d'accéder à de précieuses informations sur des problématiques liées, entre autres, à la dépression, au cancer et à la sexualité. Le couple Desautels-Dugal, porté par une curiosité sans égale, nous ouvrira de nouveau les portes de son quotidien et de ses questionnements. S'en suivra une quête tant philosophique que scientifique qui les mènera à la rencontre d'experts généreux de leur savoir.

Dévoilée également cet automne, la série Histoires inflammatoires sera animée par Jean-Daniel Doucet et traitera de l'inflammation, cette réaction du système immunitaire à une agression externe ou interne. L'inflammation joue un rôle-clé dans plusieurs problèmes de santé comme la maladie d'Alzheimer, le cancer et même la dépression.

Au cours des mois suivants, le journaliste Marc-André Carignan s'intéressera à l'histoire et à l'évolution des résidences québécoises - comme le shoebox , le bungalow et le loft - en compagnie d'historiens, de sociologues et d'architectes. Pour souligner la journée internationale de la femme 2020, une série relatera les avancées de la condition féminine au Canada, de la Commission Bird à aujourd'hui. Et finalement, d'autres contenus s'ajouteront à l'offre de Savoir média et seront rendus disponibles sur la plateforme avant d'être présentés à l'antenne.

Savoir média

Producteur, diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme www.savoir.media met en valeur des productions originales qui donnent la parole à des experts québécois reconnus, en plus de proposer de grandes séries étrangères. Évolutive, sa plateforme accueillera prochainement des articles et différentes séries en balado qui complèteront son offre vidéo. La mise en place de son récent repositionnement n'aurait pu être possible sans l'appui inestimable du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Rappelons que Savoir média est également offert parmi les chaînes de base des principaux câblodistributeurs en plus de diffuser dans la grande région montréalaise via son antenne.

