Saveurs 2019 : la recette durable pour bâtir la confiance des consommateurs

TORONTO, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Transparence, technologies et développement durable, voilà trois termes qui peuvent redéfinir les paramètres du secteur alimentaire au cours des prochaines années. Dans son plus récent rapport Saveurs 2019 , PwC Canada examine l'intérêt accordé par certains joueurs du secteur alimentaire à la transparence, au développement durable et à la technologie, mais également l'engagement des consommateurs canadiens envers la consommation dite durable.

Les ingrédients 2.0 de l'industrie alimentaire

Les nouvelles technologies apportent un éclairage nouveau sur la façon dont les entreprises entretiennent le lien de confiance avec les consommateurs. D'abord utilisées pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, les avancées technologiques permettent dorénavant d'assurer un meilleur contrôle de la qualité et d'optimiser la traçabilité des aliments, ce qui permet à chaque intervenant de bénéficier du plein potentiel de la transparence, et ce, de la ferme à la table.

Que l'on pense aux capteurs utilisés pour surveiller la réfrigération des produits lors de leur expédition ou de leur stockage, à ceux utilisés dans les serres gérées par domotique ou aux drones utilisés par les agriculteurs pour évaluer la présence d'insectes nuisibles aux récoltes, les joueurs de l'industrie sont en train de développer leur expertise afin de donner encore plus de valeur aux données recueillies. À cet égard, les technologies émergentes telles que les chaînes de blocs sont utilisées pour suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, retracer les produits alimentaires et protéger les données contre la corruption. En plus de garantir des normes et d'identifier des problèmes en amont, le partage des données permet aux entreprises d'être transparentes avec leurs clients, ce qui renforce le sentiment de confiance. Preuve de l'intérêt qui est porté aux données certaines organisations canadiennes s'emploient à développer l'utilisation des étiquettes intelligentes afin d'y stocker des informations détaillées sur des produits individuels. Les clients peuvent ensuite rechercher ces informations, au besoin, avec leur téléphone intelligent ou leur ordinateur.

« En exploitant les données via l'Internet des objets (IoT), les entreprises deviennent non seulement plus efficaces, mais sont aussi à même de raconter leur histoire de manière à pouvoir développer et entretenir le lien de confiance avec les consommateurs », mentionne Myles Gooding, leader national, secteur Commerce de détail et de la consommation, PwC Canada.

« Face aux changements de comportements, comment les entreprises doivent-elles se positionner? Il est important de rester fidèle à leurs valeurs et, grâce à leurs efforts de transparence, de promouvoir ce qu'elles défendent. En définissant et en restant fidèles à leur mission et à leurs valeurs, les entreprises peuvent contribuer à créer une base de clients fidèles à leur marque », indique Marc-Stéphane Pennee, associé, PwC Canada.

Le repas durable

Dans son plus récent rapport Consumer Insight publié en 2019, PwC a interrogé les acheteurs sur leur volonté de payer davantage pour des aliments présentant différents attributs de durabilité. Un élément s'impose : les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur empreinte environnementale.

À preuve, les données recueillies témoignent de la tendance qui se dessine. Ainsi, 65 % des répondants canadiens ont déclaré être prêts à payer un supplément pour des produits alimentaires fabriqués localement. Quant aux aliments biologiques, 46 % des consommateurs interrogés ont indiqué qu'ils seraient prêts à payer un supplément, tandis que 40 % ont exprimé leur volonté de payer davantage pour des emballages durables. Les chiffres étaient encore plus élevés à l'échelle mondiale : 66 % pour les aliments produits localement, 54 % pour les produits biologiques et 44 % pour les emballages durables. Par ailleurs, plus du tiers des consommateurs (34 % au Canada et 38 % dans le monde) se disent prêts à payer plus pour des marques reconnues pour leurs pratiques durables.

À la lumière de ces résultats, plusieurs entreprises prennent déjà des mesures pour répondre aux préoccupations environnementales, que ce soit en incorporant la responsabilité sociale à leur discours d'entreprise ou en alignant leurs objectifs d'affaires sur l'impératif de durabilité alimentaire.

Pour accéder au rapport Saveurs 2019, cliquez ici .

