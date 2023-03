Sauvons le PEC : Pas d'expulsion, des rénovations !

MONTRÉAL, le 19 mars 2023 /CNW/ - Le Pavillon d'Éducation Communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve (PEC) et ses 11 groupes résidants organisent une conférence de presse le lundi 20 mars prochain à 11h au 1691 Pie-IX pour dénoncer son expulsion annoncée et pour lancer sa campagne de mobilisation : Le Pavillon d'éducation communautaire, une seule adresse : 1691 Pie-IX. Pas d'expulsion, des rénovations !

D'une même voix, le PEC et ses organismes résidants s'unissent pour exiger que le gouvernement continue de financer la bâtisse abritant des services essentiels depuis 1972, « C'est une véritable insulte aux organismes déjà sous-financés et en précarité locative depuis des années, le gouvernement doit assumer ses responsabilités! » déclare Marine Armengaud, organisatrice communautaire au Comité BAILS. Parmi les 6 revendications défendues par les groupes, sont demandés le retrait de l'avis d'éviction au 31 décembre 2023, l'investissement nécessaire pour la rénovation du PEC, l'entretien de l'édifice par le CSSDM jusqu'au travaux majeurs et le maintien dans les lieux des activités du PEC et des autres groupes résidants.

Le 8 décembre 2022, le CSSDM a annoncé l'expulsion des groupes d'ici le 31 décembre 2023, en raison du refus du ministère de l'Éducation de financer les travaux nécessaires à la conservation du bâtiment. Ce désengagement envers l'éducation populaire survient alors que le PEC célèbre ses 50 ans de services indispensables à la communauté du quartier ainsi que 50 ans de lutte à Hochelaga-Maisonneuve. C'est fort de l'appui de ses députés provincial et fédéral, de la mairie d'arrondissement, et surtout de toute une communauté que le PEC se lance dans une lutte pour maintenir ses activités dans l'immeuble emblématique de la rue Pie-IX.

Le centre d'éducation populaire d'Hochelaga-Maisonneuve a été négligé de la part des autorités publiques responsables de son entretien, mais il ne pliera pas. Il luttera aussi longtemps que nécessaire pour rester à sa place, au cœur du quartier, au 1691 Pie-IX!

Le PEC, c'est de multiples ateliers de formation et de développement, de nombreuses activités éducatives et culturelles, une halte-garderie, du dépannage alimentaire, une friperie, un Fablab et un centre d'informatique. Le PEC, c'est aussi la maison populaire d'Hochelaga-Maisonneuve qui loge la majorité des groupes de défense collective des droits sociaux de notre quartier en plus de la Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve regroupant plus d'une centaine de groupes communautaires.

SOURCE Pavillon d'Éducation Communautaire Hochelaga-Maisonneuve

