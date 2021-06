Sauvez l'univers (si tout se passe bien) dans Marvel's Guardians of the Galaxy

Enfilez les jet-bottes de Star-Lord et embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans cette nouvelle version de Marvel's Guardians of the Galaxy. Accompagné des imprévisibles Gardiens, tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez des nouveaux venus ainsi que des personnages célèbres de Marvel, tous impliqués dans le destin de l'univers. Ils trouveront tout de même les moyens de déjouer les embûches. Normalement.

« C'est un honneur pour l'équipe d'Eidos-Montréal de pouvoir travailler sur une franchise aussi emblématique aux côtés de nos fidèles collaborateurs de Marvel Entertainment » a déclaré David Anfossi, directeur du studio d'Eidos-Montréal. « Nos équipes sont réputées pour revisiter les licences et apposer leur touche et leur savoir-faire aux histoires et aux visuels qui les entourent. Comme vous allez le découvrir, c'est exactement ce que nous avons fait dans Marvel's Guardians of the Galaxy. »

Marvel's Guardians of the Galaxy est développé par l'équipe expérimentée d'Eidos-Montréal en étroite collaboration avec Marvel Entertainment pour vous offrir une expérience à la fois originale et authentique inspirée de plus d'un demi-siècle de patrimoine des Gardiens de la Galaxie. Cette aventure unique des Gardiens de la Galaxie inspirée des comics emmènera les joueurs dans un périple survolté à travers l'espace, alors que Peter Quill et les Gardiens deviendront malgré eux le dernier rempart protégeant la galaxie.

Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games : « La franchise des Gardiens est un savant mélange de science-fiction, de drame familial et de rock'n'roll servi par une esthétique avant-gardiste. C'est pour nous un immense plaisir de travailler avec Eidos-Montréal, car nous savons qu'ils sont de taille à relever ce défi. La vision laser de l'équipe pointée sur nos excentriques préférés illumine Marvel's Guardians of the Galaxy. Nous avons hâte que nos fans puissent y jouer en octobre. »

Adoptez le style de combat dynamique de Star-Lord en pulvérisant les adversaires à l'aide de ses blasters élémentaires et faites appel aux compétences uniques de chaque Gardien pour vaincre tout un lot d'ennemis interplanétaires. En tant que chef autoproclamé des Gardiens de la Galaxie, le joueur devra faire des choix au cours de différents dialogues et interactions entre Quill et son équipe, ce qui renforcera les liens au sein de cette famille dysfonctionnelle.

Enfin, Marvel's Guardians of the Galaxy ne serait pas complet sans une trame musicale détonante pour tout fracasser et arpenter l'espace à bord du Milano. Le jeu est bourré de classiques des années 80 et de super morceaux originaux.

Marvel's Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (numérique), ainsi qu'en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Vous pouvez d'ores et déjà commander les éditions Standard et Deluxe. Pour connaître le contenu détaillé de chaque édition et en savoir plus sur Marvel's Guardians of the Galaxy, rendez-vous sur le site officiel du jeu et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

LIENS CONNEXES

Site officiel : http://www.gotggame.com

Page Facebook officielle : http://www.facebook.com/GOTGTheGame

Twitter officiel : http://www.twitter.com/GOTGTheGame

Instagram officiel : http://www.instagram.com/GOTGTheGame

Official Reveal Trailer: https://youtu.be/7eeKjrG7Ut0

Deep Dive: https://youtu.be/pJfWjnqpLL8

Gameplay First Look: https://youtu.be/S0nsUDWztCo

À propos de Marvel Entertainment

Marvel Entertainment, LLC, filiale de The Walt Disney Company, est l'une des entreprises de divertissement les plus importantes au monde, avec plus de 8 000 personnages présents dans différents médias depuis plus de 80 ans. Marvel utilise ses franchises de personnages dans le divertissement, les produits sous licences, l'édition, les jeux et les médias numériques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.marvel.com

© 2021 MARVEL

À propos d'Eidos-Montréal

Fondé en 2007, Eidos-Montréal™ est un des premiers développeurs de divertissement interactif basé sur de nouvelles propriétés intellectuelles et des franchises appréciées du public comme les séries Tomb Raider® et Deus Ex®. Réputé pour ses talents de narration, le studio crée des mondes immersifs et des aventures qui marquent les joueurs à travers le monde entier. Eidos-Montréal développe des projets interactifs avec des équipes soudées au sein d'un environnement de travail hybride, en privilégiant la créativité et l'innovation technique.

Eidos-Montréal et son réseau de studios, Eidos-Sherbrooke™ et Eidos-Shanghai™, font partie du groupe Square Enix®. Pour en savoir plus sur Eidos-Montréal, rendez-vous sur https://eidosmontreal.com .

À propos de Square Enix, Inc.

Square Enix, Inc. développe, publie et distribue des contenus de divertissement pour les marques SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO®, et en exploite des licences à l'échelle de l'Amérique en tant que membre du groupe d'entreprises Square Enix. Square Enix, Inc. fait partie d'un réseau international de studios de développement de premier plan, dont Crystal Dynamics® et Eidos-Montréal™. Le groupe d'entreprises Square Enix possède un portefeuille enviable de propriétés intellectuelles comprenant notamment les jeux : FINAL FANTASY®, qui s'est écoulé à plus de 161 millions d'exemplaires à l'échelle mondiale ; DRAGON QUEST®, qui s'est écoulé à plus de 82 millions d'exemplaires à l'échelle mondiale ; TOMB RAIDER®, qui s'est écoulé à plus de 82 millions d'exemplaires à l'échelle mondiale, ainsi que le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix, Inc. est une filiale basée aux États-Unis appartenant exclusivement à Square Enix Holdings Co., Ltd.

Pour en savoir plus sur Square Enix, Inc., rendez-vous sur https://www.square-enix-games.com.

© 2021 MARVEL. Développé par Eidos-Montréal.

EIDOS et EIDOS-MONTRÉAL sont des marques de commerce ou des marques déposées de Square Enix Limited. SQUARE ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques déposées ou des marques de commerce de Square Enix Holdings Co., Ltd.

« PlayStation », « PS4 » et « PS5 » sont des marques déposées ou des marques de commerce de Sony Interactive Entertainment Inc.

SOURCE Eidos-Montréal

Renseignements: Ariane Rochette, [email protected], +1 (514) 829-3386

Liens connexes

https://eidosmontreal.com