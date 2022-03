Sauvegarde, l'application québécoise qui permet de combattre le gaspillage alimentaire est lancée à Québec, Gatineau et Sherbrooke

L'application a été lancée à Montréal en septembre 2021.

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Sauvegarde, une application québécoise spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de son application mobile dans les villes de Québec, Gatineau et Sherbrooke. L'application permet aux cafés, boulangeries, restaurants et épiceries de télécharger leurs surplus alimentaires et de les vendre à prix réduit. Elle a été lancée à Montréal en septembre dernier, et prend maintenant l'assaut d'autres villes de la province. « Après une belle croissance à Montréal, beaucoup de demandes d'élargir notre offre de service et surtout du support ressenti en tant qu'entreprise locale, on a décidé de se lancer au reste de la province, en commençant par Québec, Gatineau et Sherbrooke », a déclaré Johny Saliby, fondateur de Sauvegarde.