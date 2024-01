Le consommateur moyen effectue un défilement sur son téléphone d'une distance d'au moins trois marathons par année - L'application du défi Marathumb vise à remplacer l'utilisation des doigts par des pas pour stimuler l'activité physique.

ROCKFORD, Michigan, 18 janvier 2024 /CNW/ - Saucony , une marque mondiale de premier plan dans le domaine de la performance, de la course et de l'art de vivre, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel du défi Marathumb, une expérience de marque unique en son genre conçue pour aider les utilisateurs à délaisser le téléphone et à faire davantage d'exercice physique.

The Marathumb Challenge

Saucony a une passion, celle d'inciter tout le monde à sortir et à bouger. Consciente du fait que la vie nous empêche parfois de faire ce qui nous plaît, la marque s'est associée à HarrisX, une entreprise d'études de marché pour sonder plus de 1 000 Américains sur la façon dont la technologie influe sur leur capacité de profiter du plein air. Une constatation a sauté aux yeux : Une personne moyenne parcourt sur son téléphone la distance de trois marathons par année, ce qui équivaut à 126 km. Comme plus de 60 % des Américains déclarent maintenant que leur utilisation quotidienne des téléphones intelligents a augmenté d'une année à l'autre, Saucony propose une solution de rechange toute simple : déposez votre téléphone et participez au défi Marathumb.

Le défi Marathumb est une expérience de marque qui mesure la distance parcourue par les utilisateurs en défilant sur leur téléphone et la compare au nombre de pas effectués par jour, par semaine. Pour les utilisateurs d'Android, la plateforme utilise une formule exclusive pour extraire les mesures de temps passé à l'écran et compare activement la distance de défilement à la distance de marche pour obtenir une vue en temps réel de votre progrès. Pour les utilisateurs d'iOS, la plateforme compare vos pas à la distance moyenne de défilement à l'écran à l'échelle nationale par jour, par semaine. Le premier défi hebdomadaire commencera le lundi 22 janvier et se poursuivra pendant six semaines. Avec chaque nouveau défi Marathumb, si un utilisateur marche davantage qu'il ne fait défiler ses doigts, Saucony lui offrira une récompense de marque. La plateforme permet aux utilisateurs de suivre leurs progrès quotidiens et hebdomadaires, de vérifier les réussites passées et de motiver les autres en partageant les défis qu'ils ont réalisés sur leurs réseaux sociaux, en identifiant Saucony.

« Comme les Américains parcourent la distance de trois marathons par an sur leur téléphone intelligent, nous avons trouvé une occasion amusante et créative de mettre les consommateurs au défi de faire bouger leurs pieds plutôt que leurs doigts, a déclaré Rob Griffiths, président de la marque Saucony. Le lancement du défi Marathumb souligne la conviction de Saucony à l'égard du pouvoir transformationnel de l'activité physique, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à encourager tout le monde à vivre une vie meilleure en changeant l'équilibre entre le temps passé devant un écran et le temps passé à bouger. »

Afin de rendre la course plus agréable, Saucony a dévoilé la chaussure de sport Ride 17, spécialement conçue pour encourager les consommateurs à délaisser l'écran pour la course. Ride 17 est une chaussure de course légère conçue pour les déplacements quotidiens et les courses plus longues. Équipée de la dernière semelle intercalaire PWRRUN+, la chaussure de sport Ride 17 fournit à la fois un coussinage et une souplesse inégalés. Les consommateurs peuvent ressentir une sensation moelleuse sous leurs pieds tout en profitant du rendement énergétique qui les propulse vers l'avant, kilomètre après kilomètre. Le nouveau produit est maintenant offert au prix de détail de 140 $. Pour trouver un détaillant de Saucony près de chez vous, visitez le www.saucony.com.

La plateforme du défi Marathumb est disponible pour les utilisateurs d'iOS et d'Android et peut être téléchargée gratuitement sur Apple Store ou Google Play. Pour en savoir plus, suivez Saucony sur Facebook et Instagram.

À propos de Saucony

Saucony, la « marque originale pour la course » et une division de Wolverine World Wide, Inc. (NYSE : WWW) est une marque de performance mondiale de premier plan pour la course qui allie innovation, style et culture. Largement reconnue pour ses technologies primées, dont PWRRUNMC PB, PWRRUN+MC et SPEEDROLLMC, Saucony crée des chaussures et des vêtements techniques et de style de vie novateurs pour les routes, les sentiers et la course classique. Fondée en 1898, Saucony a pour mission d'inspirer et de servir tous les êtres humains afin qu'ils mènent leur vie de leur mieux en leur donnant accès à la course à pied, à l'expression de soi et à la création d'un monde meilleur. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.saucony.com.

Modalités du défi Marathumb

Les consommateurs peuvent consulter les règles, modalités et conditions officielles des États-Unis ICI. Les modalités propres au Canada se trouvent ICI.

PERSONNE-RESSOURCE : KWT Global, saucony@kwtglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2319925/Saucony_The_Marathumb_Challenge.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2319924/saucony_Logo.jpg

SOURCE Saucony