Sasser Family Companies acquiert une entreprise de location de conteneurs-citernes intermodaux établie à Singapour : Falcon Lease

SCHAUMBURG, Illinois, LONDRES et SINGAPOUR, 6 septembre 2021 /CNW/ - Sasser Family Companies (Sasser) a annoncé qu'elle a parachevé une entente en vue d'acquérir Falcon Lease Holdings Pte Ltd, une entreprise mondiale de location de conteneurs établie à Singapour, et son groupe d'entreprises. Cette acquisition élargit l'éventail des services de location et de gestion d'actifs de transport de Sasser avec l'inclusion de la location de conteneurs-citernes à l'échelle mondiale et porte à sept le nombre total de ses filiales en exploitation.

« Sasser veut poursuivre une stratégie de croissance qui renforce notre position en tant qu'acteur du secteur des transports, tout en restant fidèle à notre identité, a déclaré le chef de la direction de Sasser, Jeff Walsh. Depuis nos débuts dans le secteur ferroviaire il y a plus de 90 ans, nous avons été guidés par nos valeurs : offrir un service axé sur le client, travailler avec respect et intégrité et avoir une incidence positive sur les collectivités où nous vivons et travaillons. L'acquisition de Falcon Lease, une organisation qui partage ces philosophies d'affaires et de culture, nous permet de servir une nouvelle clientèle en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et de mettre à profit notre expérience dans la location de conteneurs océaniques de vrac. Je suis très optimiste quant aux possibilités que cette acquisition nous offre et j'ai hâte de mettre notre expérience client de premier plan au service d'un nouveau marché. »

Mike Cooper, président de Falcon Lease, a déclaré ceci : « L'équipe de Falcon et moi sommes ravis de nous associer à Sasser Family Companies, un groupe qui présente une force financière, une culture semblable et des ambitions commerciales à long terme. Nos objectifs d'affaires communs, notre compatibilité culturelle et notre passion pour une entreprise axée sur le service à la clientèle constituent une assise solide pour bâtir une entreprise durable comme nous sommes en train de le faire. »

Avec le soutien de Sasser, Falcon Lease poursuivra un plan de croissance stable avec une présence mondiale grandissante, en tirant parti d'une connaissance approfondie de l'industrie, d'un équipement de pointe, de produits financiers personnalisés et d'une agilité stratégique pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Pour connaître les avantages de notre approche unique pour cultiver des partenariats à long terme avec les clients et pour en savoir plus sur ce que Falcon Lease peut offrir, visitez notre site Web à www.falcon-lease.com.

À propos de Sasser Family Companies

Sasser Family Companies est une entreprise familiale de gestion et de services d'actifs de transport de quatrième génération dont les racines remontent à 1928. Ses filiales comprennent Chicago Freight Car Leasing Co., Union Leasing Inc., CF Rail Services LLC, Xcēd Aviation Services LLC et NxGen Rail Services LLC. Les filiales sont des chefs de file dans le domaine des solutions commerciales et industrielles d'équipement de transport ferroviaire, routier et aérien, y compris la location d'actifs, la gestion de flottes, la réparation et l'entretien d'actifs, ainsi que des services technologiques novateurs partout en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.sasser.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121850/Sasser_Family_Companies_Logo.jpg

SOURCE Sasser Family Companies

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tonya Medley, [email protected], https://www.sasser.com

Liens connexes

https://www.sasser.com