Les finalistes du Grand Défi 2022 du Réseau canadien des Centres de données de recherche se penchent sur la consommation de cannabis au Canada, la politique d'immigration et plus encore.

OTTAWA, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - La demande de talents en science des données ne montre aucun signe de ralentissement, et le chef de file de l'analytique, SAS, s'est de nouveau joint à Statistique Canada et au Réseau canadien des Centres de données de recherche pour aider à former la prochaine génération de professionnels de la recherche et des politiques sur les données. Le Grand Défi canadien du RCCDR est encore plus essentiel cette année pour aider les chercheurs à perfectionner leur utilisation des microdonnées dans l'élaboration de solutions stratégiques novatrices fondées sur des données probantes.

Pour aider les chercheurs à appliquer leurs compétences en analyse de données à l'ensemble des secteurs stratégiques dans des domaines d'études axés sur l'économie, la santé et les sciences sociales, ils ont besoin que des experts de l'industrie des politiques et des données se réunissent pour les aider à acquérir ces compétences essentielles avant d'obtenir leur diplôme. Le Grand Défi a été élaboré en tenant compte de cet objectif.

« Grâce à la relation de longue date de SAS avec Statistique Canada et le Réseau canadien des Centres de données de recherche, nous avons été en mesure de créer une vitrine nationale pour les étudiants des cycles supérieurs canadiens qui s'intéressent aux politiques, à l'économie et aux sciences sociales, a déclaré Mark Morreale, coordonnateur principal du programme académique mondial, SAS. Le Grand Défi est un événement créatif et novateur qui permet aux étudiants de démontrer leurs talents en analytique et leurs recherches à des employeurs potentiels. »

La finaliste du Grand Défi, Angèle Lucie Poirier, qui poursuit une maîtrise ès arts en économie à l'Université de Regina, a axé son projet sur l'analyse des comportements des consommateurs de cannabis récréatif au Canada. Étant donné qu'il y a deux marchés concurrents - légal et illicite - elle a déterminé que la politique pourrait être éclairée en sachant quels groupes ont une plus grande propension à consommer du cannabis légal par rapport au cannabis récréatif illicite.

« Je pense que cet événement devrait être mentionné dans toutes les séances d'orientation sur les centres de données de recherche, a déclaré Mme Poirier après le défi. Je suis tellement chanceuse que cet événement ait eu lieu peu de temps avant ma soutenance de thèse, parce que cela représentait une excellente préparation. »

Les finalistes de cette année proviennent de partout au Canada. Ils ont présenté leurs données en matière de politique et de recherche devant un jury composé de représentants du RCCDR, de Statistique Canada et de SAS Canada :

Angèle Lucie Poirier , Université de Regina . Son projet était axé sur l'analyse des comportements des consommateurs de cannabis récréatif au Canada .

, . Son projet était axé sur l'analyse des comportements des consommateurs de cannabis récréatif au . Jennifer Frimpong , Université du Manitoba . Jennifer a examiné les répercussions de la politique d'immigration de 1995 - qui est passée de la réunification des familles à l'immigration économique - sur la participation des mères immigrantes au marché du travail.

, . Jennifer a examiné les répercussions de la politique d'immigration de 1995 - qui est passée de la réunification des familles à l'immigration économique - sur la participation des mères immigrantes au marché du travail. Samer Hamamji , Université de Toronto . Samer a analysé le lien entre les choix alimentaires sains et les recommandations des Lignes directrices canadiennes en matière d'alimentation sur les facteurs de risque cardiométaboliques à l'aide de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé.

, . Samer a analysé le lien entre les choix alimentaires sains et les recommandations des Lignes directrices canadiennes en matière d'alimentation sur les facteurs de risque cardiométaboliques à l'aide de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé. El Zahraa Majed , Université Queen's . Son projet visait à déterminer les tendances de l'activité physique chez les immigrants adultes nouveaux et établis au Canada , ainsi que le lien entre l'activité physique et l'état de santé (physique et mentale) de la population immigrante au Canada .

, . Son projet visait à déterminer les tendances de l'activité physique chez les immigrants adultes nouveaux et établis au , ainsi que le lien entre l'activité physique et l'état de santé (physique et mentale) de la population immigrante au . Samantha Skinner , Université Western. À l'aide des données sur la population canadienne, le projet de Samantha visait à examiner les contextes de soins susceptibles d'entraîner des résultats positifs et négatifs pour la santé des aidants naturels.

« Je suis toujours impressionné par l'ampleur des sujets abordés par les finalistes chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être juge pour le Grand Défi, a déclaré Hugh Cairns, conseiller en analyse principal pour les services de prestation de solutions à SAS. Le concours de cette année a porté sur des sujets qui variaient de l'importance des grands-parents, du lien que représentent de saines habitudes alimentaires et les déterminants de la consommation de cannabis sur les marchés légaux et illicites. La variété des sujets de recherche est l'une des raisons pour lesquelles il est si agréable de participer au concours. »

Vous recherchez de nouveaux talents?

Le Grand Défi n'est qu'une des façons dont SAS aide pour favoriser la prochaine génération de talents en analytique au Canada et à l'étranger.

Le concours annuel SAS Roads permet aux équipes participantes de travailler avec les données des rapports d'incidents KSI (personnes tuées ou gravement blessées) du service de police de Toronto , ainsi qu'avec les données télématiques agrégées de flotte Geotab montrant la vitesse de circulation, l'accélération et le freinage brutal, l'état des routes, et plus encore pour obtenir des renseignements et aider à améliorer la sécurité routière.

permet aux équipes participantes de travailler avec les données des rapports d'incidents KSI (personnes tuées ou gravement blessées) du service de police de , ainsi qu'avec les données télématiques agrégées de flotte Geotab montrant la vitesse de circulation, l'accélération et le freinage brutal, l'état des routes, et plus encore pour obtenir des renseignements et aider à améliorer la sécurité routière. Cortex est un jeu de simulation analytique conçu en collaboration avec SAS et HEC Montréal. Cortex est devenu un phénomène mondial, avec des compétitions aussi loin que les États-Unis, la Thaïlande, la Malaisie, la Finlande et l'Australie. Pour en apprendre plus sur Cortex.

À propos de SAS

SAS est le chef de file en analytique. Les logiciels et services novateurs offerts par SAS renforcent l'autonomie des consommateurs de partout sur la planète et les inspirent à convertir les données en renseignements exploitables. SAS vous offre la « puissance de savoir » (THE POWER TO KNOW®).

À propos du RCCDR

Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) est une plateforme de référence en recherche et en formation de premier plan pour plus de 2 000 chercheurs en sciences sociales quantitatives, économiques et en sciences de la santé au Canada.

Le Réseau offre un accès sécurisé unique aux microdonnées de Statistique Canada sur 33 campus au pays afin de faire progresser les connaissances et d'éclairer les politiques publiques.

Il est financé par le CRSH, les IRSC, la FCI, les FRQ, Statistique Canada et nos 42 universités partenaires principales et affiliées. Le RCCDR est reconnu comme l'une des principales initiatives scientifiques du Canada.

www.sas.com/news

SOURCE SAS Canada

Renseignements: Personne-ressource à la rédaction : Alex Coop, [email protected], 705-306-9574