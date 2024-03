En renforçant ses effectifs et son expertise au Canada, Sapiens favorise la croissance continue et l'innovation pour les clients régionaux

ROCHELLE PARK, N.J., le 4er mars 2024 /CNW/ -- Sapiens International Corporation, (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles pour le secteur de l'assurance, a annoncé aujourd'hui son expansion stratégique sur le marché canadien, marquant une étape importante dans la trajectoire de croissance de Sapiens. En mettant davantage l'accent sur la prestation de solutions de pointe et un service à la clientèle de qualité supérieure au Canada, Sapiens renforcera son soutien aux clients canadiens actuels et élargira sa portée aux nouveaux clients potentiels à la recherche de solutions et de services SaaS de pointe sur les marchés de l'assurance-vie, des assurances IARD et des indemnisations liés aux accidents de travail.

Sapiens est au service des principaux assureurs canadiens depuis plus de 15 ans. La décision stratégique de Sapiens d'étendre encore davantage sa présence au Canada s'inscrit dans un contexte d'augmentation du nombre de clients régionaux, dont la Commission des accidents du travail (CAT) de la Saskatchewan. Parmi les autres clients de longue date de Sapiens figurent la plus grande mutuelle d'assurance du Canada, Beneva, et ivari, un important assureur-vie individuel.

Pour assurer une expansion harmonieuse et répondre aux besoins changeants des clients, Sapiens a l'intention d'accroître ses effectifs dans ses bureaux de l'Ontario en embauchant des professionnels chevronnés de l'industrie possédant une expertise du secteur et des compétences techniques mondiales. Cela renforcera la capacité de Sapiens à fournir des solutions innovantes et axées sur le client, ainsi qu'un soutien inégalé à encore plus de clients canadiens pour stimuler la croissance sur un marché concurrentiel et construire un écosystème régional solide.

L'expansion au Canada s'appuie sur la capacité reconnue de Sapiens à fournir des solutions de pointe, comme en témoigne son partenariat avec la CAT. Sapiens CoreSuite for Workers Compensation, Sapiens DigitalSuite et Sapiens Intelligence transformeront les systèmes centraux de la CAT, rationaliseront la prestation de services et amélioreront l'efficacité opérationnelle. Un certain nombre de compagnies d'assurance-vie au Canada utilisent les solutions numériques de Sapiens, notamment ApplicationPro, IllustrationPro, UnderwritingPro et CoreSuite for Life & Annuities pour améliorer leur efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience globale des clients et des agents.

« Grâce à la présence forte et croissante de Sapiens au Canada, son expertise et ses solutions innovantes nous permettront de répondre aux besoins changeants de nos clients, maintenant et à l'avenir, a déclaré Phillip Germain, PDG de la CAT. Sapiens fournit une plateforme optimisée et intégrée, associée aux bonnes personnes et a fait ses preuves en matière d'implémentations réussies et de support continu. »

« Sapiens est fière de sa forte présence locale et de sa croissance rapide au Canada. Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau chapitre d'expansion et d'opportunités. Grâce à notre présence élargie et à nos capacités accrues, Sapiens est prête à poursuivre sa croissance et son succès sur le marché canadien, a déclaré Roni Al-Dor, président et PDG de Sapiens. Nous sommes déterminés à offrir la plus vaste plateforme de bonnes pratiques mondiales et à obtenir des résultats qui améliorent la santé financière à long terme de nos clients canadiens. Sapiens est bien placée pour susciter des changements positifs et permettre à encore plus d'assureurs au Canada de prospérer dans un environnement de plus en plus dynamique et compétitif. »

À propos de Sapiens

Sapiens International Corporation (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS) donne du pouvoir au secteur financier, en mettant l'accent sur l'assurance, de se transformer et de devenir numérique, innovant et agile. Avec plus de 40 ans d'expertise dans le secteur, la plateforme d'assurance SaaS basée sur le cloud de Sapiens offre des capacités pré-intégrées et à faible code dans les domaines du cœur, des données et du numérique afin d'accélérer la transformation numérique de nos clients. Au service de plus de 600 clients dans plus de 30 pays, Sapiens offre aux assureurs des marchés de l'assurance IARD, de l'indemnisation des accidentés du travail et de l'assurance-vie l'ensemble le plus complet de solutions, des assurances de base aux assurances complémentaires, y compris la réassurance, la finance et la conformité, les données l'analyse, le numérique et la gestion des décisions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://sapiens.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

