SAPERE.AI - LA NOUVELLE PLATEFORME D'IA QUÉBÉCOISE

Réinventer l'apprentissage des langues avec l'intelligence artificielle et les enseignants

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Global Lingua dévoile Sapere.ai , une plateforme québécoise novatrice qui conjugue expertise humaine et intelligence artificielle pour transformer l'apprentissage des langues.

Dans un monde où l'IA redéfinit nos façons de travailler et d'apprendre, Sapere se distingue comme la première solution pensée pour fonctionner en duo avec les enseignants. Plutôt que de remplacer le professeur, la plateforme valorise son rôle essentiel et enrichit ses cours grâce à des outils d'IA performants.

« La science de l'apprentissage démontre l'importance de personnaliser les cours pour des progrès rapides et durables. Avec Sapere, nous voulons notamment accélérer les efforts de francisation en entreprise grâce à des cours véritablement adaptés », affirme Alain Lépine, directeur général de Global Lingua.

Concrètement, Sapere crée des exercices et activités 100% personnalisés, adaptés au domaine professionnel et au niveau de chaque apprenant. Résultat : une expérience d'apprentissage sur-mesure, efficace et motivante, qui répond aux besoins des apprenants en quête de formation linguistique ciblée.

Ce projet est développé grâce aux services-conseils et au financement en recherche et développement offerts par le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que le soutien du programme primo-adoptants du MEIE , du CRIM et du CEIM .

À propos de Sapere

Conçu à des fins pédagogiques et alimenté par l'IA, Sapere tire son nom du verbe latin sapere qui signifie « savoir » et « être sage ». Cette identité reflète sa mission profonde : rendre l'éducation accessible, pertinente et stimulante pour tous.

À propos de Global Lingua

Depuis 2010, Global Lingua place l'humain au cœur de l'apprentissage des langues. Grâce à ses professeurs chevronnés et à une approche axée sur la conversation, l'entreprise a déjà gagné la confiance de plus de 200 organisations.

SOURCE Formation Linguistique Global Lingua

Pour de plus amples renseignements : Alain Lépine (Directeur général), 514 583-3332, [email protected]