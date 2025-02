Une collaboration historique qui révolutionne la gestion des données et libère tout le potentiel de l'IA agentique

NEW YORK, 13 février 2025 /CNW/ - SAP SE (NYSE: SAP) annonce aujourd'hui le lancement de SAP Business Data Cloud, une solution révolutionnaire qui unifie l'ensemble des données SAP et des données tierces au sein des entreprises, fournissant la base de données fiable dont les organisations ont besoin pour prendre des décisions plus efficaces et favoriser le développement d'une intelligence artificielle de confiance. Cette solution harmonise les données des applications les plus critiques des organisations grâce à l'ingénierie des données et aux capacités d'analyse métier, ouvrant ainsi la voie à l'innovation et à de nouvelles perspectives.

Ce partenariat historique entre SAP et Databricks marque une nouvelle ère dans la gestion des données d'entreprise, alors que deux leaders dans leurs domaines s'unissent pour redéfinir la façon dont les applications et les plateformes de données fonctionnent ensemble. La nouvelle solution intègre nativement les technologies de Databricks, notamment pour l'ingénierie des données, l'apprentissage automatique et les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

« SAP Business Data Cloud libère tout le potentiel des données d'entreprise pour l'IA », a déclaré Christian Klein, PDG de SAP. « Elle combine l'expertise unique de SAP dans la gestion des processus critiques de bout en bout, et des données sémantiquement riches, avec les capacités de pointe de Databricks en ingénierie des données pour créer une solution révolutionnaire qui aide les organisations à exploiter leurs données comme jamais auparavant. »

Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks, a ajouté : « Chaque entreprise sur la planète cherchent à tirer plus de valeur de ses données et à maximiser ses retours sur investissements en IA. En unissant nos forces avec SAP, nous permettons aux organisations de réunir l'ensemble de leurs données, quel que soit leur format ou leur emplacement, afin de les gouverner, les analyser et développer des applications d'IA adaptées à leurs besoins sur la plateforme Data Intelligence de Databricks. »

Vers une économie des produits de données

SAP Business Data Cloud contribue également au développement d'une véritable économie de produits de données. Elle fournit des produits de données SAP entièrement gérés, couvrant l'ensemble des processus métier : des données financières, des dépenses et de la logistique dans SAP S/4HANA et SAP Ariba, aux données de formation et de gestion des talents dans SAP SuccessFactors.

Ces produits de données conservent leur contexte métier d'origine et leur sémantique d'origine, garantissant un accès immédiat à des données de haute qualité, sans nécessiter d'extractions coûteuses et complexes.

Par exemple, un directeur financier souhaitant évaluer l'impact de l'inflation sur la rentabilité peut exploiter SAP Business Data Cloud pour intégrer en temps réel des données externes - comme l'indice des prix à la consommation - avec des données financières internes, telles que les comptes généraux ou les centres de coûts. Il obtient ainsi une vision financière complète et instantanée.

SAP Business Data Cloud proposera également de nouvelles fonctionnalités baptisées « insight apps ». Ces applications exploitent des produits de données et des modèles d'IA connectés à des données en temps réel pour fournir des analyses avancées et optimiser la planification dans toutes les fonctions de l'entreprise, notamment l'analytique métier, la finance et les ressources humaines.

« SAP Business Data Cloud nous aidera à exploiter pleinement la valeur de nos données et à stimuler l'innovation au sein de notre entreprise », a déclaré Markus Hartmann, Vice-Président Corporate et Responsable des technologies métier et des régions Europe, APAC et IMEA chez Henkel, multinationale spécialisée dans les produits chimiques et de grande consommation. « Grâce à ces produits de données enrichis et à son intégration poussée avec Databricks, cette solution renforcera nos produits de données existants et nous offrira la capacité de modéliser des scénarios et d'exploiter des insights basés sur l'IA, posant ainsi les bases d'un écosystème de données durable. »

Réaliser le plein potentiel des agents d'IA

SAP Business Data Cloud va améliorer la façon dont Joule, le copilote basé sur l'IA générative de SAP, accélère les flux de travail transverses, et améliore la prise de décision grâce aux agents IA. Alimenté par les données business les plus performantes du secteur et par la solution SAP Knowledge Graph, qui propose un modèle de données accessible aux entreprises. Les agents Joule comprennent en profondeur les processus de bout en bout et peuvent collaborer entre les fonctions pour résoudre des défis commerciaux complexes, ce qu'aucune autre technologie de création d'agents ne peut offrir prête à l'emploi.

En complément de cette annonce et de son importance pour l'innovation en matière d'IA, SAP a également dévoilé une série d'agents Joule prêts à l'emploi dans des domaines tels que la finance, le service, les ventes et d'autres à venir dans SAP Business Suite. Par exemple, en finance, les agents travailleront ensemble pour traiter les demandes plus rapidement et améliorer la gestion de la trésorerie. Les agents de ventes Joule, quant à eux, accéléreront des processus métier complexes pour résoudre plus vite les litiges et traiter les demandes des clients.

SAP a également annoncé une nouvelle capacité puissante de création d'agents, permettant aux clients de créer et déployer leurs propres agents d'IA aux côtés de la bibliothèque d'agents Joule prêts à l'emploi. Grâce à des décennies d'expertise en processus métier, SAP propose un « workflow » guidé pour aider les utilisateurs à baser leurs agents personnalisés sur les données les plus pertinentes et le contexte métier adapté.

