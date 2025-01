Santé Québec fait le point sur la situation des urgences au Québec

MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les urgences de Montréal et du 450 (Montérégie, Laval, Laurentides et Lanaudière) demeurent sous pression, avec un taux d'occupation sur civière élevé.

Il s'agit là d'un des constats présentés par Santé Québec lors de son quatrième bilan de la situation des urgences au Québec.

Comparaisons avec l'an dernier

Entre 2023-2024 et 2024-2025, le taux d'occupation sur civière au Québec est passé de 114 % à 115%, en légère hausse pour la période du 14 au 27 janvier. La situation est demeurée relativement stable par rapport à l'an dernier.

Toutefois, le taux d'occupation sur civière, pour Montréal, est passé de 127% l'an dernier à 141% cette année, alors que la Montérégie, Laval, Laurentides et Lanaudière est passé de 137% en 2023-2024 à 132% en 2024-2025. Les moyennes de Montréal et du 450 se situent encore bien au-delà de la moyenne québécoise.

La durée moyenne de séjour est passée quant à elle de 19,1 heures à 18,8 heures, soit une amélioration de 0,3 heure (18 minutes) par patient, pendant la même période. Encore une fois cette semaine, au niveau national, à l'exception de Montréal, nous constatons une amélioration de la durée moyenne de séjour sur civière.

En moyenne, entre le 14 et le 27 janvier 2025, 9 580 patients ont visité les urgences du Québec par jour, soit une augmentation de 4,4% par rapport à l'an dernier. Ce sont plus de 400 visites supplémentaires quotidiennement qui ont été observées par rapport à la même période en 2024. Ces visites supplémentaires exercent une pression importante sur les équipes.

De ces 400 visites supplémentaires, Montréal reçoit, par jour, plus de 220 visites de plus que l'an dernier. Cela représente un peu plus de la moitié des visites supplémentaires sur l'ensemble du Québec, alors que Montréal représente le quart de la population québécoise. Ces visites supplémentaires ont un impact sur le taux d'occupation et sur la durée moyenne de séjour dans la métropole

Pour la Montérégie, Laval, Lanaudière et les Laurentides, nous notons environ 120 visites de plus par jour comparé à l'an dernier. Malgré l'augmentation des visites dans ces quatre régions, une légère diminution du taux d'occupation et de la durée moyenne de séjour a été enregistrée

