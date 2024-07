SANTÉ QUÉBEC ANNONCE QUATRE NOMINATIONS AU SEIN DE SON ÉQUIPE EXÉCUTIVE

QUÉBEC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Santé Québec annonce la nomination de quatre nouveaux membres de son équipe exécutive. Ces nominations ont été entérinées par le conseil d'administration de la société d'État le 12 juillet dernier. Les personnes suivantes rejoignent l'équipe dirigeante :

Julie Boucher en tant que Vice-présidente - Affaires publiques et Communications

Au cours des dernières années, Julie Boucher a siégé aux comités de direction d'Hydro-Québec et de Via TGF en tant que responsable des communications externes et internes, de la marque, des affaires publiques et gouvernementales ainsi que des relations avec les collectivités et les Autochtones. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme journaliste pour Radio-Canada et TQS. Julie Boucher est titulaire d'un baccalauréat en géographie avec mineure en sciences politiques de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Sonia Dugas en tant que Vice-présidente - Finances

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires ‐ comptabilité de management et détentrice du titre CPA, Sonia Dugas est actuellement associée aux Services-conseils en finance chez Deloitte et y travaille depuis 2019. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur privé et public, dont dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a notamment été directrice des ressources financières et de la logistique au CHU Sainte-Justine ainsi que directrice adjointe - ressources financières au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Patrick Thierry Grenier en tant que Chef du bureau de la PCD, des Affaires juridiques et de la Gouvernance

Ayant œuvré dans la fonction publique depuis ses débuts, Me Patrick Thierry Grenier détient notamment une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa, un diplôme de deuxième cycle de l'École nationale d'administration publique, en plus d'être titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université Laval. Depuis 2014, il a occupé diverses fonctions en tant qu'administrateur d'État, dont celle de sous-ministre adjoint au développement et partenariats de Services Québec et de sous-ministre associé aux orientations, à l'accès à la justice et à la performance au ministère de la Justice. Depuis 2023, il est sous-ministre adjoint aux politiques et aux programmes au sein du ministère de la Famille.

Vincent Lehouillier en tant que Vice-président - Talent, Culture et Engagement

Titulaire de deux maîtrises en administration des affaires, Vincent Lehouillier est présentement président-directeur général et membre du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. De 2018 à 2022, il a été sous-ministre associé pour la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération et sous-ministre adjoint à la Direction générale du personnel réseau et ministériel pour le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Avec ces nominations, la nouvelle société d'État souhaite construire une équipe complémentaire, combinant une profonde connaissance interne du réseau de la santé et des services sociaux à des perspectives nouvelles apportées par des talents externes.

Santé Québec poursuit ainsi ses efforts pour bâtir un réseau de santé et de services sociaux orienté vers l'avenir, alliant efficacité et humanité, dans l'intérêt de tous les Québécois et Québécoises. Fort d'une équipe hautement qualifiée, expérimentée et diversifiée, l'organisation accroît ses efforts pour concrétiser ces ambitions.

Santé Québec souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de son équipe exécutive qui entreront en fonction d'ici la fin de l'été et annoncera d'autres nominations au cours de la même période, permettant ainsi de finaliser la composition de l'équipe exécutive.

Citation :

« Ces nouvelles nominations marquent une étape importante pour notre société d'État qui continue à se développer. J'ai une grande confiance en ces nouveaux membres de notre équipe de direction qui apporteront des compétences et des perspectives essentielles à la réalisation de nos objectifs. Tous ensemble, nous viserons à améliorer l'accès et rehausser la confiance de la population envers nos services de santé et services sociaux. J'ai hâte de collaborer avec eux pour bâtir un réseau de soins de santé plus humain et plus efficace. »

- Geneviève Biron, Présidente et cheffe de la direction de Santé Québec

Lien connexe :

Pour consulter la structure organisationnelle de la société d'État Santé Québec : sante.quebec/a-propos/

