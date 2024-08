SANTÉ QUÉBEC ANNONCE L'ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE SON ÉQUIPE EXÉCUTIVE

QUÉBEC, le 5 août 2024 /CNW/ - Lors du dernier conseil d'administration de Santé Québec qui s'est tenu le 31 juillet dernier, deux nouvelles nominations au sein de l'équipe exécutive de la société d'État ont été officialisées. Santé Québec est ravie d'annoncer l'arrivée de ces deux leaders chevronnées au sein de son équipe dirigeante :

Natasha Bergeron en tant que Vice-présidente - Stratégie, Performance et Amélioration continue

Détenant un MBA de HEC Montréal ainsi qu'un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique Montréal, Natasha Bergeron a plus de 20 ans d'expérience en stratégie, amélioration continue et performance organisationnelle, notamment auprès d'organisations du secteur public. À titre d'associée partenaire experte au sein de la pratique de performance organisationnelle et directrice de projets chez McKinsey et Compagnie, elle a accompagné des organisations des secteurs de la santé et de l'ingénierie dans des transformations opérationnelles et numériques. Elle occupe actuellement une fonction exécutive en développement professionnel et organisationnel chez Vention, une entreprise en automatisation et intelligence artificielle. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme directrice planification et développement dans le démarrage et déploiement de Québec en Forme, un OBNL en prévention et promotion de la santé en partenariat avec la Fondation Lucie et André Chagnon et le Gouvernement du Québec.

Erika Elisabeth de Assis Bially en tant que Vice-présidente - Technologies de l'information

Directrice principale du Bureau de la transformation et de la gestion du changement chez Revenu Québec depuis 2022, Erika Elisabeth de Assis Bially possède une vaste expérience dans le secteur des technologies de l'information. Au début de sa carrière, elle a œuvré en tant qu'analyste-programmeuse et a évolué à travers diverses fonctions TI : analyste fonctionnel, architecte de solution, chargée de projet, directrice de projet et directrice de programme. Auparavant, Mme Bially a occupé plusieurs postes d'expert technique et de gestion chez CGI, dont une des Vice-présidences du bureau de Québec. Elle possède une expérience approfondie dans la gestion des projets complexes visant à moderniser les organisations et améliorer l'efficacité opérationnelle, et dans la gestion et mise en œuvre des projets de transformation numérique au sein de grandes organisations. Mme Bially détient une maîtrise en administration publique, ainsi que deux programmes de deuxième cycle en systèmes et technologies de l'information et en intelligence artificielle.

Ces nominations marquent une nouvelle étape dans la construction d'une équipe exécutive complémentaire et diversifiée, axée sur l'innovation, la qualité et la performance organisationnelle.

Geneviève Biron, Présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, exprime : « L'arrivée de Natasha et Erika dans notre équipe exécutive est une excellente nouvelle pour Santé Québec et j'ai hâte de pouvoir travailler avec elles pour accomplir notre mission et réaliser nos ambitions. Leur expertise et leur leadership seront inestimables alors que nous continuons à avancer vers un réseau de santé et de services sociaux plus humain et performant. »

L'équipe exécutive de Santé Québec est désormais presque complète. Le poste de Vice-présidence Approvisionnement, Logistique et Infrastructure reste le dernier à pourvoir, et le processus de sélection est en cours. La nomination à ce poste sera annoncée d'ici la fin de l'été.

Santé Québec souhaite la bienvenue à Natasha Bergeron et Erika Elisabeth de Assis Bially, qui entreront en fonction d'ici la fin de l'été. Leur arrivée renforce l'engagement de la société d'État à offrir des services de santé et sociaux de haute qualité et à mettre en œuvre des pratiques novatrices au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises.

Lien connexe :

Pour consulter la structure organisationnelle de Santé Québec : https://sante.quebec/a-propos/

SOURCE Santé Québec

Santé Québec 418-781-6209, [email protected]