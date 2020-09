Santé publique - Québec accorde 2,6 M$ à Angany pour augmenter la capacité de production de vaccins au Québec

QUÉBEC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de près de 2,6 millions de dollars à l'entreprise de biotechnologie Angany afin d'appuyer les premières phases du développement d'un vaccin contre la COVID-19. Cette aide permettra aussi de renforcer la position de la Capitale-Nationale et du Québec en tant qu'important pôle de recherche et développement ainsi que de production de vaccins. Elle suscitera la création d'une douzaine d'emplois à court terme.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les objectifs de ce projet estimé à 5,2 millions de dollars sont :

de finaliser l'aménagement d'un laboratoire de procédés qui produira les lots précliniques et cliniques d'un candidat-vaccin;

de mener les études précliniques et les études cliniques de phase I pour ce candidat-vaccin;

de finaliser l'aménagement d'une usine pilote pour les premières mises à l'échelle afin d'amorcer la production du candidat-vaccin.

Citation :

« Il est important pour le Québec de développer sa capacité de production de vaccins afin d'atteindre une plus grande autonomie. L'initiative d'Angany est stratégique pour le secteur québécois des sciences de la vie, car elle viendra renforcer le créneau innovant de la production de vaccins à base de plantes. Partout dans le monde, les chercheurs et les laboratoires ne ménagent aucun effort pour trouver un vaccin contre la COVID-19. À sa façon, le projet d'Angany pourrait contribuer à cet effort global. Notre gouvernement a déjà appuyé plusieurs projets de recherche, par exemple celui de Medicago, et nous continuerons à le faire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Basée à Québec, Angany est une jeune entreprise de biotechnologie qui se spécialise dans le domaine de l'immunothérapie contre les allergies respiratoires et alimentaires.

Elle développe une plateforme vaccinale exclusive fondée sur la production de bioparticules à partir de plantes

