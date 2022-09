TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Santé publique Ontario (SPO) vient d'actualiser le cadre de référence du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Le cadre de référence mis à jour du groupe, qui s'appellera désormais le Comité consultatif scientifique sur les urgences de santé publique de l'Ontario (CCSUSPO), établit un mandat qui reflète une approche durable à long terme pour assurer à la province des avis scientifiques et techniques crédibles et indépendants en matière de santé publique sur la COVID-19 et les futures urgences de santé publique.

Le cadre de référence actualisé décrit le futur fonctionnement du CCSUSPO, notamment son mandat mis à jour stipulant ce qui suit : « pour que la province soit mieux en mesure de répondre à un spectre d'urgence de santé publique avec les meilleures preuves disponibles, le CCSUSPO va donner des avis scientifiques indépendants à SPO et, lorsque c'est approprié, au ministère de la Santé par l'entremise de SPO afin de guider la gestion des urgences de santé publique conformément à la mission, à la vision, au mandat et aux valeurs de SPO ». La version intégrale du cadre de référence est disponible sur la page Web du CCSUSPO.

« Le groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 a fourni de précieux conseils scientifiques indépendants pendant plus de deux ans. Nous tenons à remercier tous ses membres pour les contributions très importantes qu'ils ont apportée et continueront d'apporter à la réponse de l'Ontario à la COVID-19. SPO, qui va désormais héberger le Comité, est impatiente de collaborer avec le nouveau CCSUSPO pour donner au gouvernement, aux unités de santé publique et aux partenaires du secteur de la santé des avis scientifiques et techniques en matière de santé publique sur la COVID-19 et les futures urgences de santé publique. »

- Michael Sherar, président et directeur général, Santé publique Ontario

Le CCSUSPO sera toujours composé d'experts multidisciplinaires indépendants. Il comprendra un noyau de 15 membres de base, extérieurs à SPO. La direction du Comité sera composée d'un président et d'un vice-président. Un agent de liaison de SPO, distinct du Comité, va fournir à la direction et au secrétariat du CCSUSPO un soutien incluant notamment un directeur scientifique.

Les membres du groupe actuel ont été invités à manifester leur intérêt à faire partie du CCSUSPO avant l'annonce publique de l'appel à candidatures le 8 septembre.

Le CCSUSPO tiendra sa première réunion en octobre 2022.

Poursuite du signalement de la surveillance des données importantes sur la COVID-19

SPO va continuer à fournir des données de surveillance importantes sur l'activité de la COVID-19 en Ontario, conformément à son mandat consistant à rendre compte de la surveillance des maladies infectieuses dans la province. Dans un effort pour simplifier la collecte, l'analyse et la déclaration continues des données sur la COVID-19 en Ontario, le tableau de bord de l'Ontario sur la COVID-19 du groupe consultatif scientifique ne sera plus mis à jour à compter du jeudi 8 septembre. SPO déclare actuellement des indicateurs similaires à ceux qui proviennent du tableau de bord du groupe consultatif scientifique. Comme c'est le cas depuis 2020, l'outil de surveillance des données sur la COVID-19 de SPO va continuer à fournir des sommaires généraux sur les tendances des cas de COVID-19 (incluant les hospitalisations et les décès), les tests réalisés en laboratoire, la vaccination, les éclosions et les répartitions par âge et sexe, et l'unité de santé publique. SPO offre aussi une série de résumés épidémiologiques plus détaillés sur la COVID-19.

SPO reconnaît les contributions très importantes que le groupe consultatif scientifique avec le tableau de bord sur la COVID-19 et les nouvelles méthodes, notamment la surveillance des eaux usées. À compter du 16 septembre, SPO va publier une nouvelle page Web intitulée Surveillance des eaux usées (sur la page Web Données et surveillance), qui s'alignera sur les données sur les « signaux des eaux usées en Ontario » provenant du tableau de bord du groupe.

La page Web du tableau de bord décrit en détail où trouver les données sur la COVID-19 qui étaient sur le tableau de bord des ressources de SPO.

Le site Web du groupe consultatif scientifique d'origine sera archivé cet automne. Il restera accessible, mais son contenu ne sera plus mis à jour. Le CCSUSPO va continuer de préparer d'importants rapports et recommandations scientifiques pour soutenir la réponse de SPO et de la province à la COVID-19 et aux futures urgences de santé publique. Toutes les ressources du CCSUSPO seront accessibles au public sur la page Web du CCSUSPO de SPO.

Pour accéder aux rapports et aux outils de surveillance des données sur la COVID-19, visitez la page Web Données sur la COVID-19 et surveillance.

À propos de Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est une agence du gouvernement de l'Ontario qui a pour vocation de protéger et de promouvoir la santé de toute la population de l'Ontario, et de réduire les inégalités en santé. Santé publique Ontario oriente les praticiens de la santé publique, les travailleurs de la santé en première ligne et les chercheurs vers ce qu'il y a de mieux en fait de renseignements et de connaissances scientifiques dans le monde. Pour en savoir davantage sur SPO, visitez : publichealthontario.ca/fr.

Pour connaître les dernières nouvelles de SPO, suivez-nous sur Twitter: @publichealthON.

