Santé mentale et prévention des dépendances chez les jeunes - 30 M$ pour des projets de prévention en milieu scolaire

QUÉBEC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ont dévoilé aujourd'hui les détails d'un investissement majeur visant à déployer des interventions adaptées en milieu scolaire pour mieux soutenir les jeunes qui vivent des difficultés. Le gouvernement octroie ainsi 30 M$ pour la mise en œuvre de deux projets de promotion et de prévention en santé mentale et de prévention des dépendances.

Le déploiement conjoint de ces deux initiatives permettra d'agir plus efficacement et globalement auprès des jeunes et de leur famille. Cette démarche permettra d'intensifier les actions pour sensibiliser et outiller les membres de l'équipe-école et les parents afin de favoriser des environnements sains et bienveillants pour les jeunes.

Un premier montant de 15 M$ permettra la réalisation d'interventions de promotion et de prévention en matière de santé mentale dans les milieux scolaires primaires et secondaires. Un autre montant de 15 M$ sera consacré à la prévention des dépendances auprès des élèves du secondaire.

« Je suis venu en politique pour nos enfants, c'est à eux que je souhaite consacrer mon engagement. Je suis particulièrement heureux de dire que l'approche préconisée par notre gouvernement est innovante et adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Pour moi, la prévention demeure un des moyens les plus efficaces pour sensibiliser nos jeunes aux problèmes de santé mentale et de dépendances. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'aller à leur rencontre dans leur milieu de vie, c'est-à-dire le milieu scolaire. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Ces deux projets, en collaboration avec les réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation et du milieu communautaire, nous permettront d'intervenir en prévention sur des volets très importants et ce, directement en milieu scolaire. Les jeunes ont démontré beaucoup de résilience au cours des derniers mois, dans un contexte particulier. Nous voulons mieux soutenir ceux qui sont plus affectés par la situation. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Notons que les deux projets de prévention sont étroitement liés. La prévention des dépendances peut contribuer à prévenir l'apparition de troubles mentaux, et agir en prévention en matière de santé mentale peut contribuer à la prévention des dépendances.

Promotion et prévention en santé mentale (15 M$)

Ce projet vise à améliorer la santé mentale de tous les jeunes, particulièrement les plus vulnérables, à bonifier l'environnement scolaire pour le rendre favorable à une santé mentale positive et à assurer des transitions scolaires de qualité. Il se déploie en trois volets :

la bonification de l'approche École en santé pour de la formation, du soutien et de l'accompagnement pour des intervenants travaillant dans les écoles primaires et secondaires, incluant les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation pour adultes (5 953 223 $);

pour de la formation, du soutien et de l'accompagnement pour des intervenants travaillant dans les écoles primaires et secondaires, incluant les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation pour adultes (5 953 223 $); le financement de postes d'intervenants psychosociaux déployés dans les écoles secondaires du Québec (8 516 777 $);

le développement de matériel ainsi que l'embauche d'une personne coordonnant l'ensemble de la démarche (530 000 $).

Prévention des dépendances (15 M$)

Ce projet vise à soutenir le déploiement d'activités de prévention des dépendances en accord avec les meilleures pratiques au regard de l'usage de substances psychoactives.

Le financement permettra à des intervenants d'organismes communautaires d'être présents dans toutes les écoles secondaires du Québec, pour un maximum de 18 heures par semaine par tranche de 1 000 élèves.

Une somme de 250 000 $ a été accordée à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID) pour sa collaboration auprès des réseaux de la santé et de l'éducation et l'accompagnement sur le terrain des organismes communautaires.

