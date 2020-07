Santé mentale des agriculteurs - 400 000 $ pour soutenir la santé des agriculteurs

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qu'un soutien financier récurrent de 400 000 $ est octroyé à l'organisme Au cœur des familles agricoles. Cette aide financière permettra d'appuyer des actions pour la prévention et la protection de la santé globale des agriculteurs.

Cette somme s'applique à l'année financière 2020-2021 et est complémentaire au financement de 300 000 $ accordé en décembre 2019 à l'organisme. Elle servira à améliorer l'accessibilité des services de proximité offerts pour les travailleurs de rang dans l'ensemble des régions du Québec.

Citations :

« Dans le contexte de la pandémie, nous avons vu augmenter les besoins en santé mentale, notamment chez les agriculteurs qui peuvent vivre des situations de grande détresse qui pourraient compromettre leur mieux-être et celui de leur entourage. Devant ces défis, nous avons posé des gestes afin de répondre à l'augmentation de ces besoins. Les sommes que nous annonçons aujourd'hui permettront de rehausser l'accessibilité, pour les agriculteurs dans l'ensemble des régions du Québec, aux services de proximité offerts par les travailleurs de rang. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« C'est une autre étape déterminante que nous venons de franchir aujourd'hui en matière de soutien en santé mentale chez les agriculteurs. Le financement récurrent octroyé reconnaît le caractère unique d'un organisme bien implanté dans le milieu agricole au Québec et permettra d'élargir l'aide psychologique offerte aux producteurs et productrices sur le territoire. Ces derniers vivent beaucoup de pression et du stress au quotidien, tout comme leur famille. Notre gouvernement reconnaît le travail essentiel des travailleurs de rang au sein des milieux ruraux où ils sont déployés. Je remercie monsieur Carmant et ses équipes pour leur sensibilité vis-à-vis le mieux-être de nos familles agricoles. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Rappelons que l'organisme Au cœur des familles agricoles avait bénéficié d'un financement pour contribuer à embaucher des travailleurs de rang, dans le contexte du Plan d'action en santé et bien-être des hommes 2017-2022.

Les personnes en détresse psychologique et leur entourage sont invités à contacter la ligne 1 866 APPELLE (277-3553) ou à joindre la ligne Info-Social 811, pour obtenir des consultations psychosociales, et ce, en tout temps et pour toutes les régions du Québec.

