Santé Cannabis et Spectrum Therapeutics lancent un programme de formation sur le cannabis thérapeutique transformateur à l'intention des professionnels de la santé au Québec

MONTRÉAL et SMITHS FALLS, ON, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Les médecins du Québec disposent d'un nouvel outil pour en savoir plus sur le cannabis thérapeutique et la pérennité de ce traitement pour leurs patients.

Santé Cannabis, pionnier du cannabis thérapeutique au Québec, a établi un partenariat avec Spectrum Therapeutics, la division médicale de Canopy Growth (TSX : WEED), (NYSE : CGC) en vue de mettre en œuvre le programme de formation destiné aux médecins prescripteurs, conçu pour aider les médecins et les patients, et dont le lancement a été annoncé aujourd'hui à la nouvelle clinique médicale et de recherche de Santé Cannabis, à Montréal.

Cette nouvelle initiative élaborée par Santé Cannabis outille les médecins des directives cliniques, des réseaux de soutien et des occasions de formation en ligne et en personne les plus à jour, pour leur permettre de prescrire et de surveiller les plans de traitement de cannabinoïdes en toute confiance. Le programme sera offert sans frais aux médecins du Québec, et est rendu possible grâce à une subvention à l'éducation sans restriction de Spectrum Therapeutics.

« Le nombre de recommandations de patients et de demandes de formation de la part de nos collègues médecins a augmenté de plus de 500 % en un an, a affirmé Dr Michael Dworkind, directeur médical de Santé Cannabis et professeur agrégé en médecine familiale à l'Université McGill. C'est notre devoir, en tant que médecins, de comprendre les options de traitement disponibles pour nos patients. Le cannabis thérapeutique est devenu un outil clinique important en plein essor. Dans ce programme, nous partageons notre expérience et notre expertise auprès des professionnels de la santé, afin de les aider à répondre aux besoins de leurs patients. »

Le programme de formation destiné aux médecins prescripteurs est conçu par et pour les cliniciens, et offre une approche unique et pratique en matière d'apprentissage sur le cannabis thérapeutique. Il offre aux médecins participants :

des modules d'autoapprentissage qui décrivent en détail des données sur le traitement destiné à des conditions et à des symptômes précis;

un soutien continu personnalisé par téléphone pour répondre aux questions sur le cannabis et les soins aux patients;

des occasions de préceptorat clinique à quatre emplacements de Santé Cannabis à l'échelle du Québec;

un guide de référence pratique sur la mise en œuvre et la gestion de plans de traitement et de dosages;

des trousses à outils cliniques pour aider à parcourir les évaluations et les suivis de patients.

« Les professionnels de la santé sont peu portés à penser aux cannabinoïdes, principalement parce que le sujet n'est habituellement pas compris dans le programme des écoles de médecine », a commenté Dr Mark Ware, médecin en chef de Canopy Growth. Nous avons investi dans une variété d'initiatives de formation et de sensibilisation pour combler le manque d'information. Ce nouveau programme crée une ressource importante pour les médecins du Québec qui souhaitent apprendre comment intégrer le cannabis thérapeutique à leur exercice de la médecine. »

Première clinique médicale et de recherche spécialisée en cannabis thérapeutique, Santé Cannabis a reçu des recommandations de la part de plus de 2 500 médecins, et évalué plus de 6 000 patients depuis 2014, en plus de donner des séances d'information destinées aux patients et aux professionnels de la santé. Voici quelques exemples de la feuille de route de Spectrum Therapeutics en matière de formation, de ressources et de soutien de premier plan pour les professionnels de la santé :

Ressources éducatives basées sur des données probantes au Canada , offertes à des milliers de médecins, d'infirmières et de pharmaciens, notamment des programmes de formation médicale certifiés par le Conseil canadien de l'éducation permanente en pharmacie;

, offertes à des milliers de médecins, d'infirmières et de pharmaciens, notamment des programmes de formation médicale certifiés par le Conseil canadien de l'éducation permanente en pharmacie; Programme Catalyst de mentorat par des pairs, le premier en son genre, qui met en relation des médecins de partout au Canada et des collègues qui possèdent une connaissance poussée du cannabis, dans le but de fournir du soutien au cas par cas;

et des collègues qui possèdent une connaissance poussée du cannabis, dans le but de fournir du soutien au cas par cas; Plus de 71 000 interactions avec des professionnels de la santé.

Les médias sont invités à une journée portes ouvertes pour en savoir plus sur le programme et visiter, notamment lors d'une visite guidée, l'établissement de Santé Cannabis à Montréal, qui a été agrandi récemment. Dr Michael Dworkind, directeur médical, Santé Cannabis, Dr Alain Watier, médecin praticien, et Dr Mark Ware, médecin en chef de Canopy Growth, seront disponibles pour des entrevues. Détails de l'événement

Date : Mardi 17 septembre 2019

Heure : 9 h à 17 h

Adresse : 225-4150, rue Sainte-Catherine Ouest, Westmount H3Z 2Y5

R.S.V.P. : Si vous souhaitez assister à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès de Lilia Rassoul (media@santecannabis.ca)

SANTÉ CANNABIS

Santé Cannabis est la clinique médicale et de recherche spécialisée en cannabis thérapeutique la plus importante au Québec. Elle exploite des cliniques à Montréal, Québec, Sherbrooke et Pointe-Claire. Santé Cannabis est un service consultatif essentiel et digne de confiance ayant déjà fait affaire avec plus de 2 500 médecins, qui ont orienté plus de 12 000 patients depuis 2014. L'équipe de soins cliniques est composée de médecins de famille et de spécialistes en douleurs chroniques, en cancérologie, en gastroentérologie et en endocrinologie, ainsi que d'infirmières et infirmiers possédant une expertise clinique en matière de cannabis thérapeutique. Santé Cannabis offre des formations en ligne et sur le terrain auprès de professionnels de la santé, de chercheurs et de décideurs à l'échelle de la planète. À titre d'organisation de recherche contractuelle spécialisée en cannabis médicinal, Santé Cannabis offre des services de consultation, de gestion de données et d'essais cliniques à un éventail diversifié de clients issus des secteurs pharmaceutique et biotechnologique ainsi que de l'industrie du cannabis.

SPECTRUM THERAPEUTICS

(« Spectrum »), la division médicale de Canopy Growth Corporation (TSX : WEED, NYSE : CGC), consacre ses efforts à former les professionnels de la santé et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis thérapeutique et de ses diverses utilisations, ainsi qu'à effectuer des recherches commercialisables à la fine pointe et sur le développement de PI. Fondée au Canada, la société exerce ses activités en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Ses produits sont offerts dans une vaste gamme de forces et de formats conçus pour simplifier le dialogue sur la force et le dosage, en classant selon un code de couleurs le cannabis thérapeutique en fonction des taux de THC et de CBD.

La gamme de produits de Spectrum Therapeutics comprend la fleur de cannabis entière, les huiles et les innovations, comme les gélules, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Grâce à la simplification des produits, aux recherches cliniques rigoureuses et à la formation continue des professionnels de la santé, Spectrum Therapeutics s'engage à répondre aux besoins médicaux non comblés des patients de partout dans le monde.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents. La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica ethics. Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,7 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Voici des exemples de ces énoncés : « directives cliniques, réseaux de soutien et occasions de formation en ligne et en personne les plus à jour » et « sera offert sans frais ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, incluant le règlement sur le cannabis thérapeutique et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 24 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Santé Cannabis : Lilia Rassoul, RP et communications, media@santecannabis.ca, +1 514 419-4131, poste 150, www.santecannabis.ca; Canopy Growth : Carly Pickett, Relations avec les médias, carly.pickett@canopygrowth.com, 343 996-3234; Tyler Burns, Relations avec les investisseurs, Tyler.burns@canopygrowth.com, 855 558-9333, poste 122

Related Links

canopygrowth.com