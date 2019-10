Santé Canada met à jour les renseignements sur l'innocuité d'ELIDEL®

LE TRAITEMENT TOPIQUE ELIDEL® CONTRE LA DERMATITE ATOPIQUE

EST DÉSORMAIS OFFERT AUX ENFANTS DE TROIS MOIS ET PLUS

LAVAL, QC, le 17 oct. 2019 /CNW/ - Bausch Health a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé l'indication élargie d'ELIDEL® (pimécrolimus en crème à 1 %), son traitement d'ordonnance contre la dermatite légère ou modérée, communément appelée eczéma, pour inclure l'utilisation de ce traitement chez les enfants de trois mois et plus, au lieu de deux ans, ce qui était l'indication antérieure. De plus, dans la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS de la monographie du produit, les limites relatives à l'utilisation à long terme et à l'innocuité d'ELIDEL® ont été suppriméesi. Ces changements se fondent sur les données passées en revue par Santé Canada.

La crème ELIDEL® est un médicament topique non stéroïdien qui traite l'inflammation de la peau. Elle agit sur des cellules particulières de la peau qui causent l'inflammation et entraînent les rougeurs, la desquamation et les démangeaisons caractéristiques de l'eczéma. La crème non stéroïdienne ELIDEL® peut être appliquée sur toutes les régions de la peau touchées par la dermatite atopique selon le diagnostic d'un médecin, ainsi que sur des parties sensibles comme le visage et les paupières. ELIDEL® fait partie d'une classe de médicaments appelés inhibiteurs topiques de la calcineurine.

« Bausch Health Canada s'est engagée à soutenir les patients, les familles et les professionnels de la santé en offrant des produits qui améliorent la vie des gens. Les importants changements aux renseignements sur l'innocuité qui ont été autorisés par Santé Canada pour ELIDEL® sont d'excellentes nouvelles pour la communauté concernée par l'eczéma au Canada. Non seulement ELIDEL® peut être ajouté à l'arsenal thérapeutique destiné aux plus jeunes patients, mais les limites relatives à l'utilisation à long terme et à l'innocuité d'ELIDEL® ont été supprimées, ce qui représente une avancée majeure », a déclaré Richard Lajoie, président-directeur général de Bausch Health Canada.

« Les inhibiteurs topiques de la calcineurine constituent une importante classe thérapeutique pour le traitement de la dermatite atopique chez les enfants et les adultes. Ils fournissent aux médecins une option efficace pour réduire l'inflammation et prendre en charge les éruptions cutanées et le cycle de démangeaisons qui rendent la vie si difficile pour les personnes qui souffrent d'eczéma et leurs fournisseurs de soins », a indiqué Dr Yves Poulin, dermatologue au Centre Dermatologique et professeur adjoint de clinique au département de médicine de l'Université Laval. « L'avertissement relatif à ELIDEL® étant enfin levé, j'ai bon espoir que les médecins, les pharmaciens, les patients et leur famille seront rassurés à propos de l'innocuité d'ELIDEL®. Cette confiance est terriblement importante lorsqu'il s'agit de conseiller nos patients sur la façon de prendre en charge cette maladie. »

« S'occuper d'un enfant atteint d'eczéma peut être très difficile, inquiétant et frustrant », a expliqué Amanda Cresswell-Melville, directrice générale à la Société canadienne de l'eczéma. « Les parents font souvent des pieds et des mains pour composer avec l'état de leur enfant, et nous cherchons toujours de nouvelles façons de simplifier les schémas posologiques. L'homologation d'ELIDEL® par Santé Canada pour le traitement des plus jeunes enfants, ainsi que la suppression de l'encadré de mises en garde dans la monographie permettront d'offrir aux familles plus d'options de traitement contre cette maladie complexe. »

Effets secondaires associés à ELIDEL®

L'effet secondaire le plus souvent associé à ELIDEL® est une sensation de brûlure ou de chaleur au site d'application. Cet effet secondaire est habituellement léger ou modéré et disparaît dans les quelques jours suivant le début du traitement par ELIDEL®. Les autres effets secondaires fréquents sont les suivants : maux de tête et, dans le cas d'un traitement prolongé intermittent, infection du nez et de la gorge et symptômes semblables à ceux de la grippe tels que fièvre, infection virale et toux. Pour des renseignements complets sur ELIDEL®, y compris les données sur l'innocuité et les renseignements aux patients, veuillez consulter la monographie du produit mise à jour au https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00053301.PDF.

À propos de l'eczéma

On estime que jusqu'à 17 % des Canadiens souffriront de dermatite atopique (DA) ou d'eczéma à un moment ou un autre de leur vieii. La DA commence généralement chez les nourrissons et les jeunes enfants et se caractérise par des démangeaisons et une inflammation de la peau, habituellement derrière les genoux, à l'intérieur des coudes et sur le visage, le cou et les mains. La maladie touche à la fois les enfants et les adultes et bien souvent les membres d'une même famille. L'un des symptômes les plus courants est une démangeaison qui peut être presque insupportable. Les autres symptômes comprennent la sécheresse de la peau, la rougeur et l'inflammation. Les patients atteints de DA peuvent avoir des périodes de rémission; cependant, certains patients ne connaissent jamais de rémission complète de ces symptômes qui changent leur vie, et toutes les formes de la maladie peuvent avoir d'importantes répercussions sur la qualité de vie des patients, de leurs aidants et de leurs proches.

Elidel est une marque déposée de Meda Pharma S.A.R.L. utilisée sous licence par Valeant.

