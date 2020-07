Santé Canada autorise l'utilisation provisoire du système de SGC Dexcom G6 par les femmes enceintes en raison de la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 16 juill. 2020 /CNW/ - La semaine dernière, Santé Canada a accordé une autorisation temporaire pour l'utilisation complémentaire du système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu (SGC) par les femmes enceintes atteintes de diabète de type 1, de diabète de type 2 ou de diabète gestationnel. Cette indication temporaire élargie a été accordée en raison du rôle actif que le système de SGC Dexcom peut jouer dans le traitement et la prévention de la COVID-19, puisqu'il permet de réduire les contacts entre les femmes enceintes atteintes de diabète et le personnel soignant, réduisant ainsi l'exposition potentielle au virus.

« Pendant la pandémie, le système de SGC Dexcom G6 permettra aux femmes enceintes atteintes de diabète de surveiller leur taux de glucose, lorsqu'elles l'utilisent en association avec leur lecteur de glycémie. Mais, ce qui est encore plus important, ce système permet de transmettre à distance les résultats de glucose à des proches ou au personnel soignant », a déclaré Laura Endres, Vice-présidente et Directrice Générale de Dexcom Canada « Les fonctionnalités à distance du système de SGC Dexcom permettent aux patients atteints de diabète de remplacer les visites chez le médecin par des rendez-vous en télémédecine, ce qui est particulièrement important en période de pandémie, puisque les personnes atteintes d'une maladie chronique, comme le diabète, présentent plus de risques de complications liées à la COVID-19 ».

Le système de SGC Dexcom G6 est composé d'un petit capteur portable qui mesure le taux de glucose et d'un émetteur qui transmet cette information en continu à un appareil intelligent ou à un récepteur *, ce qui permet aux patients de suivre l'évolution de leur taux de glucose en temps réel†.

Les alertes paramétrables et l'alarme prédéterminée du système de SGC Dexcom G6 permettent de transmettre à distance les résultats de glucose‡ à des proches toutes les cinq minutes, jour et nuit. En plus de permettre à l'utilisateur de connaître son taux de glucose en temps réel, le système de SGC Dexcom G6 lui révèle dans quelle direction et à quelle vitesse il évolue; lui permettant ainsi de prendre les mesures nécessaires pour maintenir son taux de glucose dans la plage cible.

L'indication temporaire élargie accordée par Santé Canada concernant l'utilisation complémentaire du système de SGC Dexcom G6 par les femmes enceintes sera en vigueur jusqu'au 18 mars 2021, à moins que cette autorisation ne soit réévaluée avant cette date. Santé Canada a mis à jour son site Web afin d'y inclure une liste des systèmes de SGC ayant été homologués ainsi que des énoncés de sécurité supplémentaires.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Santé Canada.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com .

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility.

† Si les alertes et les résultats de glucose du système Dexcom G6 ne correspondent pas à vos symptômes ou à vos attentes, effectuez un test par prélèvement de sang au bout du doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.

‡ La transmission des données exige une connexion Internet. Cette fonction nécessite l'utilisation de l'application Follow. Les abonnés doivent toujours confirmer les résultats à l'aide du récepteur ou de l'application Dexcom G6 avant de prendre des décisions thérapeutiques.

© 2020 Dexcom Inc., Dexcom, Dexcom G6 et Dexcom Follow sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et peuvent l'être dans d'autres pays. Tous droits réservés.

SOURCE Dexcom, Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Alena Atkinson, 705-206-9991, Veritas Communications, [email protected]