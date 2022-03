Cette indication plus large repose sur une étude de phase III ayant démontré l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin quadrivalent FLUCELVAX MD QUAD contre la grippe saisonnière chez des enfants de six mois à < quatre ans pendant la saison 2019-2020 aux États-Unis. 3 Il s'agit de la première étude de phase III à fournir des données sur l'emploi d'un vaccin antigrippal à base de cultures cellulaires dans ce groupe d'âge.

« Les nourrissons devraient être vaccinés contre l'influenza, car ils courent un risque élevé de subir des complications liées à la grippe », d'expliquer le docteur John Yaremko, pédiatre à Montréal. « Les résultats de l'étude qui appuie cette nouvelle indication de FLUCELVAXMD QUAD démontrent que le vaccin est un atout important pour protéger les Canadiens de tout âge contre la grippe. »

Selon la Société canadienne de pédiatrie (SCP), tous les jeunes de six mois et plus devraient être vaccinés contre la grippe chaque année4. LA SCP appuie la recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) quant à l'emploi d'un vaccin quadrivalent contenant deux souches d'influenza A et les deux lignées d'influenza B chez les enfants et les adolescents, puisque le type B entraîne plus de mortalité et de morbidité chez les jeunes que chez les adultes3.

« La vaccination contre la grippe a toujours permis de réduire au minimum le fardeau imposé au système de santé, ce qui s'est révélé d'autant plus précieux lors de la pandémie de COVID-19 », d'affirmer Gillian Stafford, directrice, Activités commerciales - Canada chez Seqirus. « Nous demeurons fidèles à notre engagement en matière de santé publique, soit de protéger le plus de gens possible contre la grippe, surtout les enfants et les personnes qui courent un risque accru de complications graves. »

À propos de la grippe saisonnière

La grippe saisonnière (ou influenza) est une maladie des voies respiratoires répandue et contagieuse qui peut être bénigne, modérée ou grave au point d'exiger l'hospitalisation ou d'entraîner la mort5. Chez l'adulte, elle peut être contagieuse un jour avant l'apparition de symptômes et jusqu'à environ cinq jours par la suite.5 Les enfants et les personnes immunosupprimées peuvent transmettre cette maladie infectieuse encore plus longtemps.

Chaque année, la grippe entraîne 12 200 hospitalisations et environ 3500 décès en moyenne au Canada.5 Le CCNI recommande la vaccination antigrippale annuelle chez toute personne âgée d'au moins six mois.5 De plus, le CCNI préconise l'ajout de tous les enfants ayant entre six et 59 mois aux personnes chez qui la vaccination antigrippale est fortement conseillée.5

Le CCNI recommande aux fournisseurs de soins de santé du Canada d'offrir un vaccin contre la grippe saisonnière dès que possible après la distribution des vaccins cet automne, car la saison de la grippe pourrait débuter dès le mois d'octobre dans l'hémisphère Nord.5

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX : CSL). Comme elle est un des plus grands fournisseurs de vaccins antigrippaux au monde, Seqirus est un acteur important de la prévention de la grippe sur la scène internationale et un partenaire transcontinental en ce qui concerne la préparation aux pandémies. Seqirus exploite des installations de production à la pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et possède des capacités de R et D de premier plan; elle recourt aux méthodes de culture sur œufs et sur cellules et à la technologie des adjuvants pour offrir une vaste gamme de vaccins antigrippaux distincts dans plus de 20 pays.

À propos de CSL

Chef de file mondial de l'industrie de la biotechnologie, CSL (ASX : CSL) propose une gamme dynamique de produits salvateurs, dont des médicaments contre l'hémophilie et les déficits immunitaires ainsi que des vaccins contre la grippe. Depuis sa fondation en 1916, CSL remplit sa promesse de sauver des vies en exploitant les plus récentes technologies. Aujourd'hui, CSL - et ses deux entreprises CSL Behring et Seqirus - offre des médicaments vitaux dans plus de 100 pays et emploie plus de 27 000 personnes. Forte du mariage unique de la puissance commerciale, de l'accent mis sur la R et D et de l'excellence opérationnelle, CSL trouve, développe et livre des innovations pour que ses patients puissent vivre pleinement. Pour en savoir plus sur CSL Limited, visitez le site www.csl.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez les sites https://www.seqirus.ca/fr-fr/ et www.csl.com.

Déclarations de nature prospective

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des énoncés à propos de résultats, de rendement ou d'accomplissements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent donner lieu à des différences notables entre les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et les résultats, le rendement ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces énoncés illustrent notre point de vue actuel des événements à venir; ils reposent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes. Étant donné ces incertitudes, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives.

