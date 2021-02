Déjà approuvé aux États-Unis et au Japon pour le traitement de l'insomnie, l'autorisation canadienne de DAYVIGO repose sur deux études pivots de phase trois, qui ont établi le profil d'efficacité et d'innocuité du médicament. 1

« L'autorisation et la mise en marché canadiennes de DAYVIGO constituent un ajout important à la gamme de produits grandissante d'Eisai et soulignent notre leadership en matière de recherche médicale, » a déclaré Pat Forsythe, Directeur général d'Eisai Limitée au Canada. « Notre engagement envers nos patients canadiens dicte notre incessante poursuite de solutions innovantes en soins de santé. Nous sommes heureux de pouvoir offrir, avec ce traitement novateur, une nouvelle option thérapeutique pour nos patients qui souffrent d'insomnie. »

Insomnie au Canada

L'insomnie est le trouble du sommeil le plus répandu au Canada, affectant plus de 13 pour cent des canadiens sur une base situationnelle, récurrente ou chronique.2 Généralement caractérisée par un sommeil insatisfaisant et de la difficulté à s'endormir et à rester endormi, il s'ensuit de la détresse et des atteintes substantielles associées au fonctionnement pendant la journée. L'insomnie est plus courante chez les femmes, les personnes plus âgées, et ceux qui souffrent d'une mauvaise santé physique et mentale. 2

« L'insomnie chronique est une affection qui peut avoir des effets négatifs sur le bien-être du patient et, si le problème n'est pas reconnu ou traité, il peut entraîner des conséquences à long terme sur la santé globale », a déclaré Charles Morin, PhD, Professeur de psychologie et Directeur du Centre de recherche sur le sommeil à l'Université Laval de la ville de Québec et détenteur de la chaire canadienne de recherche sur la médecine en comportement du sommeil.

Le traitement de l'insomnie repensé

La régulation normale du sommeil-éveil survient lorsque la voie favorisant l'éveil prédomine le jour et que la voie favorisant le sommeil prédomine la nuit. Les patients qui souffrent d'insomnie ont de la difficulté à rester endormis en raison d'un déséquilibre et d'un conflit entre ces deux voies. 2

« Aider les patients insomniaques à s'endormir, à rester endormis, à dormir plus longtemps et à vaquer à leurs occupations quotidiennes est un objectif important du traitement, » a déclaré le Dr Atul Khullar, Directeur médical, de la Northern Alberta Sleep Clinic à Edmonton, Professeur clinique associé à l'Université de l'Alberta, et consultant principal pour MedSleep, un réseau national de cliniques communautaires du sommeil. « L'annonce d'aujourd'hui est potentiellement révolutionnaire et un ajout nécessaire aux options thérapeutiques disponibles pour les adultes canadiens souffrant d'insomnie. »

Au sujet de DAYVIGO

Découvert et développé par les scientifiques chez Eisai, DAYVIGO contient le principe actif lemborexant. DAYVIGO est un antagoniste double des récepteurs de l'orexine (DORA).1

DAYVIGO agit en bloquant temporairement les signaux de l'orexine dans le cerveau, ce qui peut aider les patients à s'endormir et à rester endormis. Ce mode d'action est contraire à celui des hypnotiques sédatifs qui dépriment le système nerveux central et provoquent des effets favorisant le sommeil en augmentant l'activité GABA.3

DAYVIGO est généralement bien toléré lorsqu'utilisé jusqu'à 1 an.1 Les études pivots ont démontré que l'utilisation chronique n'entraînait pas de dépendance physique. Les effets secondaires les plus fréquents associés à DAYVIGO sont les maux de tête (5 mg 6 %; 10 mg 4,6 %) et la somnolence (5 mg 5 %; 10 mg 8,4 %).1

Pour de plus amples renseignements au sujet de DAYVIGO au Canada, veuillez en parler avec un professionnel médical canadien. La monographie de produit intégrale, qui comprend tous les détails en matière d'indications, de contre-indications, de posologie et administration, de mises en garde et précautions, d'effets indésirables, d'interactions médicamenteuses, de mode d'action et pharmacologie clinique, de renseignements pharmaceutiques, d'essais cliniques, de toxicologie non-clinique, et de renseignements pour le patient sur le médicament est disponible ici.

Au sujet d'Eisai Limitée (Canada)

Basée à Mississauga, Eisai Limitée (Canada) se spécialise dans deux domaines thérapeutiques; la neurologie et l'oncologie.

En tant que filiale d'Eisai Inc., Eisai Limitée (Canada) partage l'objectif corporatif mondial de soins de santé humains (human health care - hhc), c'est-à-dire que nos premières pensées vont aux patients et à leur famille que nous cherchons à aider en améliorant les bienfaits que peuvent apporter les soins de santé. Eisai Limitée (Canada) est passionnée et engagée dans le soin des patients; c'est ce qui constitue la force motrice qui nous pousse à déployer tous les efforts possibles pour découvrir et développer des thérapies novatrices adressant des besoins médicaux inassouvis.

DAYVIGOMC est une marque de commerce d'Eisai R&D Management Co., Ltd., concédée sous licence à Eisai Inc.

