MISSISSAUGA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé Wegovy™ (sémaglutide injection), le premier et le seul médicament sur ordonnance pour la perte de poids offrant une posologie hebdomadaire. Wegovy™ est indiqué comme traitement d'appoint à un régime hypocalorique et à une activité physique accrue pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial de 30 kg/m2 ou plus (obésité) ou de 27 kg/m2 ou plus (surpoids) en présence d'au moins une comorbidité liée au poids, comme l'hypertension, le diabète sucré de type 2, la dyslipidémie ou l'apnée obstructive du sommeil1. Wegovy™ devrait être disponible sur le marché canadien au cours de la deuxième moitié de 2022.

Environ 8,3 millions d'adultes canadiens sont atteints d'obésité2, une maladie chronique reconnue par des organismes de santé de premier plan, dont Obésité Canada, l'Association médicale canadienne, la World Obesity Federation et d'autres organismes mondiaux2. L'obésité est une maladie associée à au moins 60 autres problèmes de santé graves et à une diminution de l'espérance de vie3,4.

À propos de l'obésité

L'obésité est une affection chronique associée à des comorbidités graves, y compris l'hypertension, le diabète sucré de type 2, la dyslipidémie, certains types de cancer et une diminution de l'espérance de vie. Le risque de morbidité et de mortalité augmente en fonction de la gravité de l'obésité. Il s'agit d'une maladie complexe et multifactorielle influencée par des facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et psychologiques5. Tout comme d'autres maladies chroniques, l'obésité nécessite une prise en charge à long terme6.

L'augmentation mondiale de la prévalence de l'obésité est un problème de santé publique qui a de graves répercussions sur les coûts des systèmes de santé. À l'heure actuelle, environ 30 % des Canadiens, soit plus de 1 adulte sur 4, sont atteints d'obésité et pourraient avoir besoin d'un soutien médical pour prendre en charge sa maladie7.

À propos de STEP

L'efficacité et l'innocuité de Wegovy™ sont étayées par les données du programme d'essai clinique STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity). STEP est un programme de développement clinique de phase 3 portant sur l'administration sous-cutanée du sémaglutide 2,4 mg une fois par semaine chez des patients atteints d'obésité. Le programme clinique mondial de phase 3a comprend quatre essais pivots et la participation d'environ 4 500 adultes atteints de surpoids ou d'obésité1.

Les essais ont évalué Wegovy™ par rapport à un placebo, tous deux en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue comme moyens d'atteindre une réduction du poids corporel. Dans les essais STEP, le critère d'évaluation principal était la variation du poids corporel des patients randomisés entre le début de l'étude (semaine 0) et la semaine 68.

Dans le plus grand essai de phase 3a, STEP 1, les résultats ont montré que les patients sous Wegovy™ ont atteint une perte de poids moyenne de 15 % à 17 % (de 16 kg à 19 kg) soutenue pendant 68 semaines1. De plus, 83,5 % des patients ont atteint une réduction de poids de 5 % ou plus dans le groupe Wegovy™ vs 31,1 % dans le groupe placebo1.

Les participants qui ont reçu Wegovy™ ont également présenté des améliorations cliniquement significatives de la fonction physique; des avantages du traitement ont également été observés dans les critères d'évaluation secondaires, y compris le tour de taille et les paramètres cardiométaboliques1. Les événements indésirables les plus fréquemment signalés étaient les nausées, la diarrhée, les vomissements, la constipation, la douleur abdominale, les maux de tête et la fatigue1.

À propos de Wegovy™

Wegovy™ est un agoniste du récepteur du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) indiqué comme traitement d'appoint à un régime hypocalorique et à une activité physique accrue pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial de 30 kg/m2 ou plus (obésité) ou de 27 kg/m2 ou plus (surpoids) en présence d'au moins une comorbidité liée au poids, comme l'hypertension, le diabète sucré de type 2, la dyslipidémie ou l'apnée obstructive du sommeil1.

Wegovy™ est approuvé au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et est en cours d'examen dans l'Union européenne et dans d'autres pays.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves, comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 47 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays.

Pour en savoir plus, visitez caf.novonordisk.ca ou @NovoNordiskCA sur Twitter.

