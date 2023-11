Étant donné son effet potentiel d'éliminer les poussées et d'améliorer les résultats cliniques, Ultomiris révolutionne les perspectives de traitement des NMOSD avec anticorps anti-AQP4

MISSISSAUGA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Ultomiris (ravulizumab) a été approuvé par Santé Canada comme le premier et l'unique inhibiteur à action prolongée de la protéine C5 du complément pour le traitement des patients adultes porteurs d'anticorps anti-aquaporine 4 (AQP4) atteints de troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD)1.

Cette approbation suit la conclusion de l'essai CHAMPION de phase III sur les NMOSD, dont les résultats ont été publiés en ligne dans la revue Annals of Neurology et dont le résumé s'est valu une distinction au congrès annuel de l'American Academy of Neurology de 20232. Dans cet essai, le groupe traité par Ultomiris a été comparé à un groupe placebo externe de l'essai clinique pivot PREVENT portant sur Soliris.



Ultomiris a satisfait au critère de jugement principal du délai avant la première poussée pendant l'essai, comme l'a confirmé un comité d'évaluation indépendant. Aucune poussée n'a été observée chez les patients traités par Ultomiris pendant la durée médiane du traitement de 73 semaines.



Les NMOSD sont des pathologies auto-immunes rares du système nerveux central causant des lésions dans la moelle épinière et les nerfs optiques3-5. La plupart des personnes atteintes d'une NMOSD connaissent des poussées imprévisibles, souvent sévères et récurrentes, caractérisées par l'apparition de nouveaux symptômes neurologiques ou une aggravation des symptômes neurologiques existants, qui peuvent entraîner une incapacité permanente6-8.



La docteure Galina Vorobeychik, professeure clinicienne agrégée en neurologie à l'Université de la Colombie-Britannique et directrice de la Fraser Health Multiple Sclerosis Clinic à l'Hôpital de Burnaby, déclare : « Les NMOSD sont un groupe de maladies rares qui ont d'importantes répercussions sur la vie des patients. J'espère que l'approbation de ce nouveau traitement améliorera les perspectives pour les personnes vivant avec une NMOSD au Canada. L'énorme avantage du ravulizumab est que les doses sont calculées en fonction du poids du patient et que les perfusions sont administrées aux huit semaines, ce qui permet aux patients de voyager et de mener une vie normale entre les perfusions. »

Sumaira Ahmed, fondatrice et directrice générale de la Fondation Sumaira et elle-même atteinte d'une NMOSD, mentionne : « L'approbation du ravulizumab pour traiter les NMOSD représente une option thérapeutique ciblant la voie d'activation du complément du système immunitaire avec des perfusions beaucoup plus espacées, soit une fois toutes les huit semaines. Il s'agit d'une véritable innovation et d'une amélioration pour notre communauté. Ce schéma simplifie grandement l'équilibre travail-vie personnelle, les projets de voyage et le quotidien des patients atteints d'une NMOSD. La réponse d'un patient peut varier d'un médicament à l'autre. Il est donc très important pour les patients et les cliniciens de pouvoir choisir dans un plus large éventail d'options thérapeutiques pour traiter avec succès cette maladie rare, mais grave. »



Gaby Bourbara, directeur général d'Alexion Canada, affirme : « Nous sommes ravis que les Canadiens qui vivent avec une NMOSD disposent maintenant d'une nouvelle option thérapeutique pour les aider à traiter cette maladie difficile. Nous avons hâte d'établir des partenariats avec les principaux intervenants et partenaires payeurs au pays pour assurer son remboursement. Il est essentiel que des progrès soient réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie canadienne sur les maladies rares et que les patients aient plus rapidement accès aux traitements novateurs dont ils ont besoin pour vivre une vie plus saine. »



Dans l'ensemble, les données recueillies sur l'innocuité et la tolérabilité d'Ultomiris dans l'essai CHAMPION-NMOSD concordent avec les résultats des études cliniques antérieures et de l'utilisation en situation réelle, et aucune nouvelle préoccupation concernant l'innocuité n'a été relevée. Les effets indésirables les plus courants étaient la COVID-19, les céphalées, la lombalgie, l'arthralgie et l'infection urinaire. Il n'y a eu aucun cas grave de COVID-19, et les chercheurs ont conclu qu'aucun cas n'était lié au traitement par Ultomiris2.



Ultomiris est actuellement approuvé pour le traitement de certains adultes atteints d'une NMOSD dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays.

Remarques

NMOSD

Les NMOSD sont un groupe de maladies rares où le système immunitaire attaque les cellules et tissus sains du système nerveux central (SNC)3,4. Les anticorps sériques spécifiques anti-aquaporine 4 (AQP4-ab) sont pathogènes et présents chez la plupart des patients atteints de NMOSD, ce qui signifie qu'ils produisent des anticorps qui se lient à l'AQP49. Cette liaison peut activer de façon inappropriée le système du complément, lequel fait partie du système immunitaire et est essentiel à la défense du corps contre les infections, pour en venir à détruire les cellules des nerfs optiques, de la moelle épinière et du cerveau3,10,11.



Il a été constaté que les NMOSD sont plus fréquentes chez les femmes et que l'âge moyen d'apparition se situe entre le début de la trentaine et le milieu de la quarantaine13. Les personnes atteintes de NMOSD peuvent souffrir de névrite optique, qui provoque des douleurs oculaires et une perte de vision, d'une myélite transverse qui provoque une faiblesse ou une paralysie des bras et des jambes, un engourdissement, une perte des fonctions vésicale et intestinale, des nausées et vomissements sévères, suivis d'un hoquet, dus à l'action d'une partie du cerveau qui contrôle les vomissements14. La plupart des personnes atteintes de NMOSD connaissent des poussées (crises) imprévisibles. Chaque poussée peut entraîner une incapacité cumulative, y compris la cécité, la paralysie et parfois la mort prématurée6-8. Les NMOSD se distinguent des autres maladies du SNC, dont la sclérose en plaques. Le processus menant au diagnostic peut être long, et le diagnostic peut parfois être erroné15-17.

CHAMPION-NMOSD

CHAMPION-NMOSD est un essai international ouvert et multicentrique de phase III réalisé pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'Ultomiris chez les adultes atteints d'une NMOSD. L'essai a été mené auprès de 58 participants en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Japon. Les participants devaient avoir un diagnostic de NMOSD confirmé avec un résultat positif au dépistage des anticorps anti-AQP4, avoir connu au moins une poussée dans les douze mois avant le dépistage, un score de 7 ou moins sur l'échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) et un poids corporel d'au moins 40 kilogrammes au moment du recrutement. Les participants pouvaient continuer de recevoir un traitement immunosuppresseur stable pendant la durée de l'essai18.



En raison des possibles conséquences fonctionnelles à long terme des poussées et des options thérapeutiques efficaces disponibles, l'essai a exclu le recours à un groupe placebo direct pour des raisons éthiques. Le groupe expérimental a été comparé à un groupe témoin externe de l'essai clinique pivot PREVENT portant sur Soliris.



Au cours d'une période de traitement médiane de 73 semaines, tous les patients inscrits ont reçu une dose de charge d'Ultomiris calculée en fonction du poids le jour 1 suivie d'une dose d'entretien calculée en fonction du poids le jour 15 puis à toutes les huit semaines. Le critère de jugement principal était le délai avant la première poussée pendant l'essai, lequel a été confirmé par un comité d'évaluation indépendant. La période de traitement primaire pouvait se terminer au moment où tous les patients terminaient ou cessaient le traitement avant la visite à la semaine 26 et qu'au moins deux poussées avaient été observées ou bien lorsque tous les patients terminaient ou cessaient le traitement avant la visite à la semaine 50 si moins de deux poussées avaient été observées. Comme aucune poussée n'a été observée au cours de l'essai, la période de traitement primaire a pris fin lorsque le dernier participant inscrit a terminé la visite à la semaine 50.



Les patients ayant terminé la période de traitement primaire étaient admissibles à une phase d'extension à long terme, toujours en cours.

Ultomiris

Ultomiris (ravulizumab), le premier et le seul inhibiteur à action prolongée de la protéine C5 du complément, assure une inhibition immédiate, complète et soutenue. Le médicament agit en inhibant la protéine C5 dans la cascade terminale du complément, une partie du système immunitaire de l'organisme. Lorsqu'elle est activée de manière incontrôlée, la cascade du complément réagit de manière excessive, conduisant l'organisme à attaquer ses propres cellules saines. Ultomiris est administré par voie intraveineuse toutes les huit semaines chez les patients adultes, après une dose de charge.

Ultomiris est approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon pour le traitement de certains adultes atteints de myasthénie grave généralisée.

Ultomiris est également approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon pour le traitement de certains adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) et de certains enfants atteints d'HPN aux États-Unis et dans l'Union européenne.

De plus, Ultomiris est approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon pour le traitement de certains adultes et enfants atteints du syndrome hémolytique et urémique atypique afin d'inhiber la microangiopathie thrombotique médiée par le complément.

Ultomiris est aussi approuvé dans l'Union européenne et au Japon pour le traitement de certains adultes atteints de troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD).

Dans le cadre d'un vaste programme de développement, Ultomiris est en cours d'évaluation pour le traitement d'indications supplémentaires en hématologie et en neurologie.

Alexion

Alexion, AstraZeneca Rare Disease, est le groupe d'AstraZeneca axé sur les maladies rares, créé suite à l'acquisition en 2021 d'Alexion Pharmaceuticals, Inc. En tant que leader dans le domaine des maladies rares depuis plus de 30 ans, Alexion se concentre sur le service aux patients et aux familles vivant avec des maladies rares et des problèmes de santé dévastateurs par la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments qui changent des vies. Alexion concentre ses efforts de recherche sur de nouvelles molécules et cibles dans la cascade du complément. Ses efforts de développement portent sur les domaines de l'hématologie, la néphrologie, la neurologie, les troubles métaboliques, la cardiologie et l'ophtalmologie. Son siège social est établi à Boston, dans le Massachusetts, et Alexion possède des bureaux dans le monde entier pour servir des patients dans plus de 50 pays. Veuillez visiter le site https://alexion.com/worldwide/canada.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des produits biopharmaceutiques, notamment pour les fonctions cardiovasculaires, rénales et métaboliques ainsi que respiratoires et immunologiques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca mène ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments novateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde. Veuillez visiter le site www.www.astrazeneca.ca/fr et suivre la société sur X @AstraZenecaCA.

Références

