REBLOZYLMD est le premier et le seul agent de maturation érythroïde approuvé au Canada.

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) et Acceleron Pharma Inc. ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé REBLOZYLMD (luspatercept) pour le traitement des patients adultes atteints d'anémie dépendante des transfusions de globules rouges associée à une bêta(β)-thalassémie1. REBLOZYLMD est le premier et le seul agent de maturation érythroïde approuvé au Canada, représentant une nouvelle classe de traitement pour les patients admissibles1.

La bêta-thalassémie est un trouble sanguin héréditaire rare caractérisé par de faibles taux d'hémoglobine, entraînant une diminution de la production de globules rouges sains2. Les patients atteints de bêta-thalassémie doivent souvent recevoir des transfusions régulières de globules rouges pour favoriser une croissance et un développement normaux, maintenir leur qualité de vie et augmenter leur espérance de vie2.

« Les Canadiens atteints de bêta-thalassémie, qui dépendent souvent des transfusions sanguines, peuvent maintenant compter sur une nouvelle option thérapeutique qui peut contrer les problèmes sous-jacents attribuables à cette maladie et réduire leur dépendance aux transfusions sanguines », déclare Riyad Elbard, président de la Fondation canadienne de la thalassémie.

REBLOZYLMD agit en régulant la maturation finale des globules rouges afin de potentiellement réduire le nombre de transfusions régulières de globules rouges1. Dans les études précliniques, il a été démontré que REBLOZYLMD contrecarre l'inefficacité de l'érythropoïèse en stimulant la maturation et en augmentant le taux d'hémoglobine ainsi que la production de globules rouges matures1.

« En tant que premier traitement de sa classe, REBLOZYLMD offre aux Canadiens une nouvelle approche pour traiter l'anémie dépendante des transfusions associée à la bêta-thalassémie », explique Al Reba, directeur général, Bristol Myers Squibb Canada. « Les transfusions régulières de globules rouges peuvent générer des taux anormalement élevés de fer dans le sang et les organes, ce qui peut devenir dommageable au fil du temps. L'approbation de REBLOZYLMD fait partie de notre engagement envers les Canadiens atteints de troubles sanguins à réduire le fardeau de cette maladie rare. »

« De concert avec nos partenaires de Bristol Myers Squibb, nous sommes fiers d'aider à répondre aux besoins des Canadiens vivant avec une anémie liée à une maladie », se réjouit Habib Dable, président et chef de la direction, Acceleron Pharma Inc. « REBLOZYLMD contrecarre ultimement l'inefficacité de l'érythropoïèse associée à la bêta-thalassémie et représente une avancée importante dans le traitement des Canadiens touchés par cette maladie. »

L'approbation de REBLOZYLMD par Santé Canada est fondée sur les données de l'étude BELIEVE, une étude de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo comparant le traitement par REBLOZYLMD et les meilleurs soins de soutien (MSS) au placebo couplé aux MSS chez des patients atteints d'anémie associée à la bêta-thalassémie nécessitant des transfusions régulières de globules rouges1. Les résultats ont montré qu'un pourcentage significativement supérieur de patients traités par REBLOZYLMD ont obtenu une réduction ≥ 33 % du fardeau des transfusions de globules rouges par rapport au départ, avec une baisse de ≥ 2 unités entre les semaines 13 à 24, comparativement au placebo (21,4 % p/r à 4,5 %, p < 0,001); principal critère d'évaluation.

Les résultats de l'étude BELIEVE ont été publiés plus tôt cette année dans le New England Journal of Medicine.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada

La Société Bristol Myers Squibb Canada est une filiale indirecte appartenant en propriété exclusive à Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs ayant pour but d'aider les patients à combattre des maladies graves. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Bristol Myers Squibb à l'échelle mondiale, visitez le site www.bms.com. La Société Bristol Myers Squibb Canada offre des médicaments novateurs pour le traitement des patients canadiens atteints d'une maladie grave dans les domaines de la santé cardiovasculaire, de l'oncologie et de l'immunoscience. Elle compte près de 400 employés à l'échelle du pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb est une société pharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Pour de plus amples renseignements sur Bristol Myers Squibb, visitez-nous à BMS.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

À propos d'Acceleron Pharma Inc.

Acceleron est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques pour traiter les maladies graves et rares. Le chef de file dans la compréhension de la biologie de la superfamille du TGF-bêta et de l'ingénierie des protéines génère des composés innovants qui engagent la capacité du corps à réguler la croissance et la réparation cellulaires.

Acceleron concentre ses efforts de commercialisation, de recherche et de développement sur les maladies hématologiques et pulmonaires. En hématologie, REBLOZYL® (luspatercept-aamt) est le premier et le seul agent de maturation érythroïde approuvé aux États-Unis, en Europe et au Canada pour le traitement de l'anémie dans certains troubles sanguins. REBLOZYL fait partie d'un partenariat de collaboration mondiale avec Bristol Myers Squibb. Les sociétés co-promeuvent REBLOZYL en Amérique du Nord et développent également luspatercept pour le traitement de l'anémie chez des populations de patients atteints de SMD, de bêta-thalassémie et de myélofibrose. Dans le domaine pulmonaire, Acceleron développe sotatercept pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), après avoir récemment présenté les premiers résultats positifs de l'essai de phase 2 PULSAR. La société prévoit actuellement plusieurs essais de phase 3 susceptibles de soutenir sa vision à long terme de l'établissement du sotatercept comme traitement de base pour les patients atteints d'HTAP à tous les stades de la maladie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.acceleronpharma.com. Suivez Acceleron sur les réseaux sociaux: @AcceleronPharma et LinkedIn.

Références : 1. Monographie de produit canadienne de REBLOZYLMD. 25 septembre 2020. 2. Anemia Institute for Research & Education and Thalassemia Foundation of Canada. Guidelines for the Clinical Care of Patients with Thalassemia in Canada. Accessible à l'adresse : http://www.thalassemia.ca/wp-content/uploads/Thalassemia-Guidelines_LR.pdf. Consulté le 9 septembre 2020.

SOURCE Bristol Myers Squibb Canada Co.

Renseignements: Les représentants des médias doivent s'adresser à : Rachel Yates, Responsable, Affaires corporatives, Bristol Myers Squibb Canada, [email protected] ; Matt Fearer, Directeur, Communications corporatives, Acceleron Pharma, [email protected] ; Lucy Hopkins, Chargée de compte, Santé, Edelman, [email protected]