REBLOZYLMD, un agent de maturation érythroïde, est le premier et le seul de sa catégorie approuvé au Canada.

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) et Acceleron Pharma Inc. ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé REBLOZYLMD (luspatercept pour injection) pour le traitement des patients adultes présentant une anémie dépendante des transfusions qui nécessitent au moins deux unités de globules rouges (GR) sur une période de 8 semaines, attribuable à un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque très faible à intermédiaire avec sidéroblastes en couronne qui ont échoué un traitement à base d'érythropoïétine ou dont le traitement à base d'érythropoïétine ne leur convient pas1. REBLOZYLMD représente une nouvelle classe de traitement pour les patients admissibles en tant que premier et le seul agent de maturation érythroïde approuvé au Canada 1.

« Les personnes vivant avec un SMD dépendent souvent de transfusions régulières de GR. Bien que ces transfusions contribuent à atténuer les symptômes de l'anémie, la dépendance transfusionnelle est un lourd fardeau pour les patients », explique la Dre Rena Buckstein, M.D., FRCPC, hématologue, professeure agrégée et chef du Hematology Disease Site Group au Odette Cancer Centre, Sunnybrook Health Sciences Centre. « Les options de traitement permettant de remédier à la dépendance transfusionnelles sont limitées en cas d'échec du traitement de première intention. C'est pourquoi REBLOZYLMD, en tant que seul agent de maturation érythroïde au Canada, est important pour le traitement de l'anémie associée aux SMD, procurant une indépendance à l'égard des transfusions de GR chez un sous-groupe de patients atteints de SMD. »

Les SMD sont un groupe de cancers qui limitent la capacité de la moelle osseuse à produire des GR sains et matures2. Ils touchent généralement les personnes âgées et surviennent plus souvent chez les hommes que chez les femmes2.

« Les SMD peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie, en particulier chez les personnes qui dépendent de transfusions régulières de GR », ajoute Cindy Anthony, directrice générale, Association canadienne de l'anémie aplasique et de la myélodysplasie (ACAAM). « Nous sommes heureux de voir qu'il existe une solution de rechange aux transfusions, laquelle peut contribuer à alléger une partie du fardeau de la maladie et à soutenir les patients. »

REBLOZYLMD contribue à réguler la maturation finale des GR afin de potentiellement réduire le besoin en transfusions de GR1.

« Bristol Myers Squibb est ravie d'offrir aux Canadiens une autre option que les transfusions de GR pour traiter l'anémie associée aux SMD », déclare Al Reba, directeur général, Bristol Myers Squibb Canada. « Ce premier traitement de sa classe est un exemple de l'engagement de Bristol Myers Squibb à mettre au point des thérapies innovantes pour les Canadiens atteints de graves troubles sanguins. »

« En collaboration avec nos partenaires de Bristol Myers Squibb, nous sommes heureux d'aider à répondre aux besoins des Canadiens vivant avec un SMD », explique Habib Dable, président et chef de la direction d'Acceleron. « En ciblant l'érythropoïèse inefficace associée aux SMD, REBLOZYLMD représente un ajout important pour le traitement des patients vivant avec cette maladie. »

L'approbation de REBLOZYLMD par Santé Canada est fondée sur les données de l'étude MEDALIST, une étude de phase III à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo menée auprès de patients atteints de SMD à risque très faible à intermédiaire qui présentent des sidéroblastes en couronne (SMD-SC) et ont besoin de transfusions de GR ( > 2 unités de GR par 8 semaines)1. Les patients ont été répartis selon un rapport de 2:1 pour recevoir REBLOZYLMD ou un placebo1. Les résultats de l'étude ont démontré qu'un pourcentage significativement plus élevé de patients traités par REBLOZYLMD ont obtenu une indépendance transfusionnelle pendant 8 semaines ou plus au cours des 24 premières semaines de l'étude, comparativement au placebo (38 % contre 13 %, p < 0,001), d'après le critère d'évaluation principal1.

