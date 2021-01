MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Lundbeck a le plaisir d'annoncer que Santé Canada a approuvé VYEPTIMD (eptinézumab) pour le traitement préventif de la migraine chez les adultes ayant un épisode migraineux au moins 4 jours par mois.

« C'est un moment décisif en matière de prévention de la migraine. VYEPTIMD est un produit biopharmaceutique très intéressant qui vient s'ajouter à la gamme de Lundbeck et dont bénéficieront les Canadiens aux prises avec la migraine et les médecins qui les traitent », affirme Michal Juul Sørensen, vice-président et directeur général de Lundbeck Canada.

VYEPTIMD est le premier traitement par voie intraveineuse (i.v.) que Santé Canada approuve pour la prévention de la migraine. Son mode d'administration unique permet de prévenir la migraine, ses effets se manifestant dès le lendemain de la perfusion et se maintenant jusqu'à 3 mois1. Les professionnels de la santé du Canada et les personnes vivant avec la migraine auront bientôt accès à cette nouvelle option de traitement dont l'efficacité thérapeutique a été démontrée lors d'essais cliniques. Perfusé par voie i.v. en 30 minutes toutes les 12 semaines, VYEPTIMD offre aux patients aux prises avec la migraine la possibilité de recevoir un traitement préventif 4 fois par année.

Cette voie d'administration étant nouvelle en prévention de la migraine, VYEPTIMD sera assorti d'un programme de soutien aux patients qui viendra faciliter et soutenir l'administration i.v. de ce traitement chez les personnes aux prises avec la migraine.

Comme le souligne la Dre Elizabeth Leroux, neurologue et présidente de Migraine Canada et de la Société canadienne des céphalées : « Grâce à l'homologation de VYEPTIMD, notre arsenal thérapeutique s'est enrichi d'une option par voie i.v. qui est associée à des taux de réponse à 50 % et à 75 % et qui est bien tolérée. C'est donc dire qu'un soulagement rapide et durable pourrait être à la portée de nombreuses personnes souvent aux prises avec un épisode migraineux. »

« Nous sommes heureux d'apprendre que Santé Canada a approuvé un nouveau médicament pour la prévention de la migraine. Un accès opportun et équitable à de nouvelles options de traitement s'impose pour les Canadiens qui vivent avec cette affection douloureuse et invalidante. Cette nouvelle est porteuse d'espoir pour les patients », affirme Wendy Gerhart, directrice générale de Migraine Canada.

Au sujet de VYEPTIMD

VYEPTIMD est un anticorps monoclonal humanisé qui se fixe sur le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) et qui a été conçu pour être administré par voie i.v. L'efficacité et l'innocuité de VYEPTIMD ont été démontrées dans le cadre de deux essais cliniques de phase III (PROMISE-1 sur la migraine épisodique et PROMISE-2 sur la migraine chronique, essai qui incluait aussi des patients ayant reçu un double diagnostic de migraine chronique et de céphalée par abus médicamenteux)2,3. Dans les deux études, VYEPTIMD a satisfait au paramètre principal axé sur la diminution du nombre moyen de jours avec migraine par mois des semaines 1 à 12.

De plus, les essais cliniques ont permis de constater la supériorité des deux doses de VYEPTIMD sur le placebo dès le lendemain de la perfusion. L'innocuité de VYEPTIMD a été évaluée chez 2076 adultes vivant avec la migraine qui avaient reçu au moins une dose de VYEPTIMD. Les effets indésirables les plus courants (fréquence ≥ 2 % et au moins 2 % de plus que sous placebo) durant les essais cliniques sur le traitement préventif de la migraine ont été la rhino-pharyngite et l'hypersensibilité.

La monographie intégrale de VYEPTIMD peut être consultée sur le site Web de Lundbeck Canada Inc.

À propos de la migraine

La migraine est une maladie neurologique complexe et invalidante caractérisée par des maux de tête intenses récurrents qui s'accompagnent typiquement de plusieurs symptômes, notamment des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière ou au bruit. On estime que la migraine touche de 2 à 3 millions de Canadiens et plus de 1,3 milliard de personnes à l'échelle mondiale, et qu'elle est 3 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes4.

Parmi toutes les maladies, la migraine vient au deuxième rang des causes d'années vécues avec incapacité (AVI) et au premier rang des AVI chez les 15 à 49 ans, selon l'étude Global Burden of Disease Study5. La migraine a d'énormes répercussions sur la vie des gens, sur leurs relations ainsi que sur leur capacité à accomplir des activités de la vie quotidienne. On estime que la migraine est à l'origine de la perte annuelle de 7 millions de jours de travail au Canada4.

Pour joindre Lundbeck

Lundbeck est déterminée à tenir les médecins informés du statut et de la disponibilité de VYEPTIMD au Canada. Non seulement les médecins peuvent-ils demander à recevoir des communications, y compris des courriels en provenance du siège social et des représentants, mais ils peuvent aussi appeler Lundbeck Canada au 1-800-586-2325, poste 5, pour toute demande d'information générale.

À propos de Lundbeck

Lundbeck est une entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans les maladies du cerveau. À l'avant-garde de la recherche en neuroscience depuis plus de 70 ans, elle se consacre sans relâche au rétablissement de la santé du cerveau afin que chacun puisse être au mieux de sa forme.

L'entreprise compte environ 5800 employés répartis dans plus de 50 pays, qui interviennent dans l'intégralité de la chaîne de valeur, depuis la recherche, le développement et la production jusqu'à la commercialisation et à la vente. Plusieurs produits à venir sont à l'étude dans le cadre de programmes de R-D, et les produits actuels sont commercialisés dans une centaine de pays. Les centres de recherche sont situés au Danemark et aux États-Unis et les installations de production se trouvent au Danemark, en France et en Italie. Lundbeck a eu un chiffre d'affaires de 17 milliards de DKK en 2019 (3,5 milliards de $ CA).

Nous vous invitons à visiter le site Web de l'entreprise www.lundbeck.com/ca/fr pour en savoir plus.

Références : 1. Monographie de VYEPTIMD. Montréal, QC: Lundbeck Canada Inc. 12 janvier 2021. 2. Ashina M et al. Eptinezumab in episodic migraine: A randomized, double-blind, placebo-controlled study (PROMISE-1). Cephalalgia. Mars 2020;40(3):241-254. 3. Lipton RB et al. Efficacy and safety of eptinezumab in patients with chronic migraine: PROMISE-2. Neurology. 31 mars 2020;94(13):e1365-1377. 4. Statistique Canada. Rapports sur la santé, vol. 12, n° 2 - Migraine. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/82-003-x/82-003-x2000002-fra.pdf?st=mDrM2Vtr. Consulté le 7 janvier 2021. 5. Stovner J et al. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;17:954-976.

La Dre Élizabeth Leroux a reçu des honoraires à titre de consultante pour Lundbeck Canada.

