Santé Canada approuve (Pr)SOTYKTU(MC) (comprimés de deucravacitinib), un traitement par voie orale pour les patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave

SOTYKTU est le premier et le seul inhibiteur de la TYK2 approuvé au Canada et il représente depuis les 8 dernières années, un jalon important dans le traitement par voie orale des patients atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave.

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé SOTYKTU (comprimés de deucravacitinib), le premier traitement par voie orale sous forme de comprimés de sa classe indiqué pour les patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave et qui sont candidats à un traitement systémique ou à la photothérapie1.

« Malgré la disponibilité des traitements avancés actuels, les personnes atteintes de psoriasis font souvent face à des défis importants en raison de la nature de leur maladie », a déclaré le Dr Julien Ringuet, M.D., M. Sc., FRCPC, chercheur principal, CRDQ. « L'approbation par Santé Canada d'un nouveau traitement quotidien par voie orale est une excellente nouvelle pour les patients, car il s'agit d'un autre traitement efficace qui améliorera aussi leur qualité de vie. »

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique qui a une incidence sur la vie de près d'un million de Canadiens partout dans le pays2. La gravité de la maladie va de squames ressemblant à des pellicules à des plaques couvrant de grandes régions cutanées2. Le psoriasis en plaques est le type de psoriasis le plus courant3. Il apparaît le plus souvent sur les coudes et les genoux, et sur le cuir chevelu chez plus de la moitié des patients2, 4. Les plaques de peau touchées sont enflammées et sensibles5, ce qui entraîne une incidence sur les activités quotidiennes comme la marche, l'exercice, aller au restaurant ou faire l'épicerie. De plus, les patients atteints de psoriasis font souvent face à des problèmes de santé mentale ce qui engendre des difficultés comme l'anxiété sociale, la dépression et le manque de confiance en soi6.

SOTYKTU est un inhibiteur de la tyrosine kinase 2 (TYK2), qui agit en bloquant sélectivement l'activité de l'enzyme « TYK2 », impliquée dans le processus inflammatoire1. Des études ont démontré que les inhibiteurs de la TYK2 sont bien tolérés chez les patients atteints de psoriasis7. SOTYKTU aide à contrôler l'inflammation associée au psoriasis et à réduire les symptômes tels que les démangeaisons, la douleur, les sensations de brûlure, les picotements, les tiraillements de la peau, les plaques squameuses sur la peau et tous autres signes associés1. SOTYKTU a la capacité éprouvée d'améliorer la qualité de vie des patients, car la maladie a moins d'incidence sur les activités quotidiennes, les relations personnelles et les autres facteurs1.

« SOTYKTU possède un mécanisme d'action novateur et il représente le plus récent traitement oral quant au psoriasis depuis près de huit ans. L'approbation de SOTYKTU renforce notre dévouement envers les patients et notre passion pour l'innovation », a déclaré Troy André, directeur général, Bristol Myers Squibb Canada. « SOTYKTU représente notre premier médicament contre le psoriasis; nous sommes fiers de cette étape importante et de cet héritage continu qui consiste à élaborer et à offrir des options thérapeutiques novatrices aux personnes qui en ont besoin. »

L'approbation de SOTYKTU par Santé Canada est fondée sur les données des essais cliniques POETYK PSO-1 et POETYK PSO-2 de phase III, qui ont évalué l'innocuité et l'efficacité de SOTYKTU (6 mg une fois par jour) comparativement au placebo et à l'aprémilast (30 mg deux fois par jour) chez les patients de 18 ans et plus qui étaient atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave et qui étaient candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie1. Les deux études étaient des études de phase III multinationales, multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlées par placebo et par comparateur actif d'une durée de 52 semaines. Les critères d'évaluation coprincipaux des études POETYK PSO-1 et POETYK PSO-2 étaient le pourcentage de patients qui ont manifesté une réponse PASI (Psoriasis Area and Severity Index - indice de l'étendue et de la gravité du psoriasis) de 75 et le pourcentage de patients ayant obtenu un score de 0 ou 1 à l'évaluation globale statique par le médecin à la semaine 16 par rapport à ceux ayant reçu le placebo1.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Pour en savoir plus sur les activités mondiales de Bristol Myers Squibb, visitez www.bms.com/ca/fr. Bristol Myers Squibb Canada Co. fournit des médicaments novateurs pour les maladies graves aux patients canadiens dans les domaines de la santé cardiovasculaire, de l'oncologie et de l'immunoscience. Bristol Myers Squibb Canada Co. emploie près de 300 personnes partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, visitez notre site Web à l'adresse bms.com/ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

_____________________________

1 Monographie de SOTYKTU. Bristol Myers Squibb, 23 novembre 2022 2 Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Qu'est-ce que c'est? https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/psoriasis-fr/qu-est-ce-que-le-psoriasis/qu-est-ce-que-c-est. Consulté le 13 octobre 2022. 3 Lowes, M.A., Suárez-Fariñas, M. et Krueger, J.G. (2014). Immunology of psoriasis. Annual review of immunology, 32, 227-255. https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-032713-120225 4 Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Psoriasis du cuir chevelu. https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/psoriasis-fr/les-types-de-psoriasis/psoriasis-du-cuir-chevelu. Consulté le 13 octobre 2022. 5 Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Psoriasis et douleur cutanée https://canadianpsoriasis.ca/fr/psoriasis-fr/vivre-avec-psoriasis/psoriasis-et-douleur-cutanee Consulté le 13 octobre 2022. 6 Réseau canadien du psoriasis. Vivre avec le psoriasis. https://www.canadianpsoriasisnetwork.com/fr/avoir-le-psoriasis/vivre/. Consulté le 13 octobre 2022. 7 Muromoto, R., Shimoda, K., Oritani, K. et Matsuda, T. (2021). Therapeutic Advantage of Tyk2 Inhibition for Treating Autoimmune and Chronic Inflammatory Diseases. Biological & pharmaceutical bulletin, 44(11), 1585-1592. https://doi.org/10.1248/bpb.b21-00609



SOURCE Bristol Myers Squibb Canada Co.

Renseignements: Pour les demandes des médias ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : David Henein, Chargé de compte, Santé, Edelman, [email protected]; Rachel Yates, Affaires corporatives, Bristol Myers Squibb Canada, [email protected]