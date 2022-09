PLUVICTOMC est le premier traitement ciblé par radioligand approuvé au Canada pour les patients admissibles atteints d'un CPRCm. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive). Une fois administré dans le sang, PLUVICTOMC se lie aux cellules cancéreuses exprimant le PSMA ciblées pour administrer un traitement par rayonnement directement à ces cellules et aux cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1.

« Nous sommes optimistes quant aux bienfaits de PLUVICTOMC chez nos patients atteints d'un CPRCm à un stade avancé et disposant de peu d'options. Il s'agit d'un traitement novateur étant donné son mode d'action et la façon dont il cible directement les cellules tumorales qui expriment le PSMA », a déclaré le Dr Fred Saad, professeur titulaire et chef du Service d'urologie, Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). « La découverte des biomarqueurs PSMA constitue une étape importante du processus qui nous permettra de nous attaquer au cancer. Cette approbation est une avancée importante dans la médecine de précision pour certains patients et une évolution dans la prise en charge du cancer de la prostate à un stade avancé. »

Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus diagnostiqué chez les hommes au Canada et constitue la troisième principale cause de décès par cancer chez les hommes au Canada4. Le PSMA est un important biomarqueur présent à la surface de la plupart des cellules cancéreuses de la prostate et qui est exprimé chez 80 % des hommes atteints d'un cancer de la prostate5. Dans le cas du cancer de la prostate métastatique, si les cellules présentent une abondance de biomarqueurs PSMA, cela signifie que le cancer exprime le PSMA.

« Cette approbation pourrait modifier le paradigme de traitement pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de la médecine de précision novatrice », a déclaré Lyndal Walker, présidente et directrice générale, Advanced Accelerator Applications Canada inc. « L'arrivée de PLUVICTOMC témoigne de notre ferme engagement à faire une différence significative dans la vie des patients grâce à la recherche et aux progrès continus en médecine nucléaire et aux traitements ciblés par radioligand. »

L'approbation de PLUVICTOMC par Santé Canada est fondée sur les résultats de l'essai pivot de phase III VISION, dans le cadre duquel des patients atteints d'un CPRCm évolutif exprimant le PSMA ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir 177Lu-PSMA-617 en concomitance avec les meilleurs soins de soutien (MSS) ou la norme optimale en matière de soins, par rapport aux patients traités uniquement par les MSS ou la norme optimale en matière de soins.

La monographie complète de PLUVICTOMC est accessible à l'adresse suivante : https://www.adacap.com/our-products/.

À propos de PLUVICTOMC

PLUVICTOMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes1. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)1. Après son administration dans le sang, PLUVICTOMC se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire1. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1.

À propos d'Advanced Accelerator Applications Canada inc.

Advanced Accelerator Applications Canada inc. (AAA), une société de Novartis, se spécialise dans les traitements radioligand ciblés et des traitements d'imagerie de précision par radioligand en oncologie. Nous nous engageons à transformer la vie des patients en étant à la pointe de l'innovation en médecine nucléaire. AAA est un leader dans le domaine des médicaments radiopharmaceutiques pour l'imagerie diagnostique par tomographie par émission de positrons (TEP) et par tomographie par émission monophotonique (TEMP). Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.adacap.com/

Pluvicto est une marque de commerce.

Références

