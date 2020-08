Les résultats de l'essai CheckMate-9LA ont démontré une survie globale supérieure par rapport à la chimiothérapie seule, indépendamment de l'expression de PD-L1 ou de l'histologie de la tumeur1.

MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la société Bristol Myers Squibb Canada (BMS) annonce l'approbation par Santé Canada d'OPDIVOMD (nivolumab) en association avec YERVOYMD (ipilimumab) et deux cycles de bichimiothérapie à base de platine chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ne présentant aucune aberration tumorale touchant le R-EGF (récepteur du facteur de croissance épidermique) ou KLA (kinase du lymphome anaplasique) et n'ayant reçu aucune thérapie systémique antérieure pour traiter le CPNPC métastatique1. Contrairement aux traitements oncologiques classiques qui ciblent directement la tumeur, l'immuno-oncologie permet d'activer le système immunitaire de l'organisme pour l'aider à reconnaître les cellules cancéreuses et à les attaquer2. Cette approbation marque l'arrivée sur le marché du premier traitement du CPNPC associant une bithérapie immuno-oncologique et une chimiothérapie de durée limitée au Canada.

« Le CPNPC demeure la forme de cancer du poumon la plus répandue. Pour cette raison, il est important qu'il existe plusieurs options thérapeutiques pour soutenir les patients pendant leur traitement contre le cancer », affirme le Dr Kevin Jao, professeur adjoint à l'Université de Montréal et oncologue médical à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. « Grâce à cette approbation, les patients admissibles auront désormais la possibilité d'obtenir la nouvelle bithérapie immuno-oncologique qui offre un taux de survie à plus long terme. »

L'approbation de Santé Canada est fondée sur les résultats de l'essai clinique de phase III à répartition aléatoire CheckMate-9LA. L'étude a satisfait tant à son critère d'évaluation principal qu'à ses critères d'évaluation secondaires clés, démontrant une meilleure survie globale (SG), une meilleure survie sans progression (SSP) et un taux de réponse global (TRG) supérieur avec la bi-immunothérapie combinée à une chimiothérapie limitée par rapport à la chimiothérapie seule.

Les résultats de l'étude ont montré une amélioration statistiquement significative de la SG chez les patients atteints de CPNPC métastatique traités par OPDIVOMD, YERVOYMD et une chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule, selon une analyse provisoire prédéfinie (après un suivi minimum de 8,1 mois [RR 0,69; IC à 96,71 % : 0,55-0,87; p = 0.0006])3. Après un suivi plus long (minimum de 12,7 mois), la bi-immunothérapie associée à deux cycles de chimiothérapie a continué à produire des améliorations soutenues de la SG par rapport à la chimiothérapie seule (SG médiane de 15,6 mois p/r à 10,9 mois, respectivement [RR : 0,66; IC à 95 % : 0,55-0,80]) 3.

« Depuis plus de quatre ans, OPDIVOMD est devenu la première immunothérapie dont l'usage a été approuvé chez les patients traités antérieurement, marquant ainsi une nouvelle ère et transformant le traitement du CPNPC. Nous sommes si fiers d'enrichir cet héritage, puisque l'association OPDIVOMD et YERVOYMD a été homologuée en tant que première bi-immunothérapie de première intentionchez les patients atteints du CPNPC », déclare Al Reba, Directeur général, BMS Canada. « Nous nous engageons à poursuivre la recherche d'approches innovantes en matière de traitement du cancer du poumon afin de pouvoir continuer à fournir les bons médicaments aux patients et à améliorer leur qualité de vie et leurs chances de survie. »

« Apprendre le diagnostic du cancer du poumon en stade avancé peut être dévastateur », affirme Shem Singh, directeur exécutif, Cancer pulmonaire Canada. « Nous accueillons cette nouvelle approbation de Santé Canada avec enthousiasme, visant à offrir un traitement novateur aux patients, pour lesquels il existe encore un important besoin clinique à combler. »

Méthodologie de l'étude CheckMate-9LA

CheckMate-9LA (NCT03215706) est une étude multicentrique ouverte de phase III à répartition aléatoire évaluant OPDIVOMD en association avec YERVOYMD et deux cycles de bichimiothérapie à base de platine comparativement à la chimiothérapie seule (quatre cycles suivis d'un traitement d'entretien facultatif par le pemetrexed chez les patients admissibles) dans le traitement de première intention du CPNPC métastatique ou récurrent, indépendamment de l'expression de PD-L1 et de l'histologie.

Collaboration entre Santé Canada et Project Orbis visant à accélérer l'accès aux traitements anticancéreux4

Project Orbis est une initiative du Centre d'excellence en oncologie de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Cette présentation faisait partie de l'initiative Project Orbis de la FDA, permettant un examen simultané par la FDA et les autorités sanitaires en Australie, au Canada et à Singapour.

Les essais cliniques pivots en oncologie sont fréquemment menés à l'échelle internationale et sont de plus en plus importants pour évaluer l'innocuité et l'efficacité des médicaments anticancéreux en vue de leur approbation par les différentes autorités. Le développement futur de médicaments pourrait bénéficier d'une plus grande uniformité des nouvelles normes de traitement mondiales, ce qui mènerait à une méthodologie optimale de ces importants essais.

