Il s'agit du premier et seul traitement au Canada basé sur l'immunothérapie à être utilisé avant l'intervention chirurgicale pour le cancer du poumon non à petites cellules

Amélioration significative de la survie sans événement et de la réponse pathologique complète

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW/ - Bristol Myers Squibb Canada (BMS) a annoncé aujourd'hui l'approbation par Santé Canada d'OPDIVOMD (nivolumab) à raison de 360 mg (perfusion intraveineuse) comme traitement néoadjuvant en association avec un doublet de chimiothérapie à base de platine toutes les trois semaines pour trois cycles chez des patients adultes qui ont un cancer du poumon non à petites cellules résécable (tumeurs d'au moins 4 cm ou avec atteinte ganglionnaire)i.

« L'approbation d'OPDIVOMD en association avec un doublet de chimiothérapie à base de platine comme traitement néoadjuvant transforme la façon dont nous pouvons aider les patients qui sont atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules résécable », a déclaré le Dr Jonathan Spicer, professeur adjoint au Département de chirurgie (Division de chirurgie thoracique et gastro-intestinale supérieure) de l'Université McGill. « En tant que chirurgiens thoraciques, nous nous efforçons de réséquer complètement les cancers du poumon, mais nous voyons trop souvent la maladie récidiver chez nos patients malgré nos efforts. Mon objectif est de guérir le cancer, et il est maintenant démontré que ce nouveau traitement d'association préopératoire augmente la survie ainsi que le nombre de patients qui n'ont aucun signe de cancer dans leurs tissus après l'intervention chirurgicale. »

À propos du cancer du poumon et des taux de survie

Le cancer du poumon est le cancer qui tue le plus d'hommes et de femmes au Canada, représentant plus de 25 % de tous les décès attribuables au canceriii. Le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) est le type de cancer du poumon le plus courant, représentant plus de 85 % de tous les casiii.

De 30 à 40 % des CPNPC sont résécables, y compris la plupart des cancers du poumon de stade I à III ainsi qu'une faible proportion de ceux de stade IIIb ii .

. Parmi ces CPNPC résécables, de 30 à 45 % des patients qui subissent une intervention chirurgicale comme traitement standard verront leur cancer récidiver et mourront de leur maladie, malgré la résectioniii.

« Compte tenu des taux élevés de récidive du CPNPC chez les patients qui subissent une résection, cette approche de traitement préopératoire unique est une très bonne nouvelle pour notre population de patients », a déclaré Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. « Il s'agit d'une importante percée qui permettra d'améliorer la vie de milliers de Canadiens qui vivent avec le cancer du poumon aujourd'hui ou qui en seront victimes dans l'avenir.

Données cliniques soumises en vue d'obtenir l'approbation

L'avis de conformité de Santé Canada était fondé sur les données de l'étude CheckMate-816, un essai clinique de phase III ouvert et à répartition aléatoire visant à évaluer OPDIVOMD en association avec un doublet de chimiothérapie à base de platine comparativement à une chimiothérapie seule comme traitement néoadjuvant chez les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable, quel que soit le taux d'expression de PD-L1. Publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM), cette étude a démontré que chez les patients atteint d'un CPNPC résécable, le traitement néoadjuvant par OPDIVOMD en association avec une chimiothérapie produisait une survie sans événement (SSE) significativement plus longue et un pourcentage plus élevé de patients qui obtient une réponse pathologique complète (RPC) qu'une seule chimiothérapieiv.

« Chez BMS, nous sommes animés par le désir de comprendre les complexités du cancer et nous tirons profit des plus récentes découvertes scientifiques et technologies pour mettre au point des immunothérapies et des traitements d'association qui surpassent ce qui est actuellement offert. L'approbation annoncée aujourd'hui a été obtenue grâce à notre approche multifacette en matière de recherche », a déclaré Troy André, directeur général de BMS Canada. « Nous sommes déterminés à offrir aux patients la possibilité d'une vie meilleure, grâce à des options de traitement au début de leur maladie. »

